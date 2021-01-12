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把勞保局當提款機！保險黃牛勾結地方名醫詐保有罪定讞
神經科醫師顏精華勾結「保險黃牛」許兆洋（原名許元興）製作不實的勞工保險失能診斷書、一般診斷證明書，害勞保局、保險公司多支出理賠金，而顏精華抽取每份1萬5000元佣金，最高法院依13個加重詐欺罪判顏精華2年徒刑，另有1年徒刑得易科罰金，均緩刑5年定讞，並需支付國庫100萬元，並提供240小時義務勞務。
許兆洋則被依加重詐欺罪判刑6年，另得易科罰金部分判刑1年定讞。
判決指出，許兆洋成立康展、允安、悅展3家公司，和旗下多名業務員仲介病患代辦申請勞保失能給付、商業保險理賠，再從中抽取三成佣金；許兆洋等人清楚知道理賠與否的關鍵，在於醫師診斷證明書記載的內容，為讓病患能獲得較高額理賠金，許兆洋開始尋覓願意配合的醫師，因此認識當時在埔里基督教醫院神經外科任職的顏精華。
許兆洋、顏精華2013年談妥只要是許公司員工仲介的病患，顏就放寬診察標準，再依據許擬好的內容，填在勞保失能診斷書或一般診斷書上，來詐取較高額失能給付或保險理賠金，許則支付每件1萬5000元作為酬勞，顏精華2013年2015年間共獲37萬5000元。
台中高分院二審認為，許兆洋開仲介公司卻鋌而走險收買醫師來擴大業績，「把勞保局、保險公司當提款機」，造成國庫虧空、保險公司受害，判則被依加重詐欺罪判刑6年，另得易科罰金部分判刑1年。
另顏精華身為資深醫師，應該維護勞保、商保體制，卻貪圖小錢，出賣醫療專業、倫理道德，配合開立診斷書，考量顏未曾故意犯罪而被判有期徒刑，符合緩刑宣告要件，因此判顏精華2年徒刑，另有1年徒刑得易科罰金，均緩刑5年定讞，緩刑期間並需支付國庫100萬元，並提供240小時義務勞務；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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