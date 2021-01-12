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愛狗暴衝咬鹽酥雞顧客 友人代遛沒事飼主要負責
高雄47歲許姓男子飼養狗兒「阿財」平時很乖、外出不用牽繩，但去年9月間讓朋友帶出去散步，行經鹽埕區某間鹽酥雞店，阿財疑聞到香味瞬間失控，撲咬陳姓男顧客，造成陳的左手開放性傷口、多處擦挫傷，氣得提告飼主；高雄地檢署認定，許沒盡到注意義務，依過失傷害罪嫌起訴。
檢方調查，家住高雄鹽埕區的許姓男子，飼養1隻黑白色相間、名為阿財的狗，因尚屬聽話乖巧，許平時帶出門都沒有用牽繩繫妥的習慣。
去年9月21日晚間7點多，許姓男子的朋友要帶阿財出門去公園，許依以往的經驗，也沒有告誡要用牽繩，就讓友人帶著阿財外出，沒想到經過鹽埕區新樂街的1間鹽酥雞店，阿財不知為何突然衝上去，撲咬當時正在購買的陳姓男顧客。
陳姓男客被阿財狠咬左手，導致左手腕多處擦挫傷，還有1個開放性傷口，氣得當場報警處理，當得知遛狗的只是飼主友人，表明要對阿財主人許姓男子提告。
檢方認為，許姓男子飼養阿財應隨時注意採取防護措施，避免無故去侵害別人，狗兒外出時也要牽繩控制行動範圍，而當天並沒有什麼不能注意的情況，許卻沒告誡友人帶阿財出門該繫繩，認定犯過失傷害罪嫌，依法起訴並聲請法院簡易判決。
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