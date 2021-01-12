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偷拍女法官電腦烏龍案開庭 男法官當庭道歉認罪
桃園地方法院法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，偷拍曾女電腦LINE對話向院長檢舉，事後才知烏龍一場，曾女不滿被偷拍憤而提告，桃園地檢署將蔡依2個妨害秘密罪嫌起訴，桃園地院今天上午首次開庭，蔡男在庭審中表達向曾女致歉和認罪，對誤認檢舉「相當抱歉」，並對檢方起訴事項均無意見。
這起女法官告男法官案引起法界注意，桃檢調查，蔡政佑和曾女之前同是刑庭同辦公室法官，曾女家人某次醫療需求，蔡向曾引薦結識知名醫院擔任法律人員的巫姓男子，蔡不知曾、巫2人擦出火花交往，去年5月25日看到曾女電腦跳出巫傳LINE對話稱曾「老婆」及極私密合照，蔡誤認曾女爆婚外情有違法官倫理。
蔡偷拍曾女電腦LINE對話，當晚以手機向桃園地院院長邱瑞祥檢舉，邱後來約談曾女得知她早已離婚，巫也是單身狀態，2人非婚外情；曾女驚覺遭偷拍，在電腦架設微型攝影機蒐證，竟拍到蔡第2度偷拍她的電腦訊息，引起曾不滿對蔡提告妨害秘密、誣告等罪嫌。
桃檢為此向桃園地院聲請搜索票、前往蔡的辦公室搜索，檢方去年11月5日偵結，因曾女表示「現階段沒有和解意願」，加上偷拍明確，將蔡依2個妨害秘密罪嫌起訴。觀上無誣告犯意，處分不起訴。
桃園地院今天上午首次開庭，恰巧抽籤抽中此案審判長張明道，與蔡姓法官為司法官學院50期結業同學，蔡出庭應訊，他庭審中當場表達向曾姓女法官致歉和認罪、並表示，想對誤認檢舉說「相當抱歉」，對起檢方起訴事項沒有意見。
針對蔡被告認罪答辯含起訴書認定事實，檢方轉達曾女表示，起訴認知有些許差異，對去年5月25日蔡看到她電腦跳出巫傳LINE對話稱「老婆」部分，希望列為爭執事實及申請傳喚曾女出庭作證。審判長擇定3月9日再開庭。
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