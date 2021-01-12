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偷拍女法官電腦烏龍案開庭 男法官當庭道歉認罪

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園地方法院法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情偷拍曾女電腦LINE對話向院長檢舉，事後才知烏龍一場，曾女不滿被偷拍憤而提告，桃園地檢署將蔡依2個妨害秘密罪嫌起訴，桃園地院今天上午首次開庭，蔡男在庭審中表達向曾女致歉和認罪，對誤認檢舉「相當抱歉」，並對檢方起訴事項均無意見。

這起女法官告男法官案引起法界注意，桃檢調查，蔡政佑和曾女之前同是刑庭同辦公室法官，曾女家人某次醫療需求，蔡向曾引薦結識知名醫院擔任法律人員的巫姓男子，蔡不知曾、巫2人擦出火花交往，去年5月25日看到曾女電腦跳出巫傳LINE對話稱曾「老婆」及極私密合照，蔡誤認曾女爆婚外情有違法官倫理。

蔡偷拍曾女電腦LINE對話，當晚以手機向桃園地院院長邱瑞祥檢舉，邱後來約談曾女得知她早已離婚，巫也是單身狀態，2人非婚外情；曾女驚覺遭偷拍，在電腦架設微型攝影機蒐證，竟拍到蔡第2度偷拍她的電腦訊息，引起曾不滿對蔡提告妨害秘密、誣告等罪嫌。

桃檢為此向桃園地院聲請搜索票、前往蔡的辦公室搜索，檢方去年11月5日偵結，因曾女表示「現階段沒有和解意願」，加上偷拍明確，將蔡依2個妨害秘密罪嫌起訴。觀上無誣告犯意，處分不起訴。

桃園地院今天上午首次開庭，恰巧抽籤抽中此案審判長張明道，與蔡姓法官為司法官學院50期結業同學，蔡出庭應訊，他庭審中當場表達向曾姓女法官致歉和認罪、並表示，想對誤認檢舉說「相當抱歉」，對起檢方起訴事項沒有意見。

針對蔡被告認罪答辯含起訴書認定事實，檢方轉達曾女表示，起訴認知有些許差異，對去年5月25日蔡看到她電腦跳出巫傳LINE對話稱「老婆」部分，希望列為爭執事實及申請傳喚曾女出庭作證。審判長擇定3月9日再開庭。

桃園地方法院法官蔡政佑（見圖）涉嫌偷拍曾姓女法官電腦LINE對話檢舉烏龍案首次開庭，蔡男向曾表達「相當抱歉」和認罪。記者曾增勳／攝影
桃園地方法院法官蔡政佑（見圖）涉嫌偷拍曾姓女法官電腦LINE對話檢舉烏龍案首次開庭，蔡男向曾表達「相當抱歉」和認罪。記者曾增勳／攝影

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