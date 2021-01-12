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人行道樹根竄家中水管釀淹水 住戶獲國賠18萬

中央社 / 台北12日電

北巿某住戶不滿人行道榕樹樹根竄進住家排水管，導致雨水回堵屋內淹水請求國賠，一審判北巿公園處賠37萬多元，二審今認定住戶未定期清疏排水管也有過失，改獲賠18萬多元確定。

二審台灣高等法院指出，孫姓住戶主張，民國107年8月3日至同年月19日期間，因屋前的人行道榕樹樹根竄入屋內的私人排水管，因雨水回堵造成屋內淹水，毀損屋內傢俱等物品。住戶自費找水電工挖掘，才發現樹根竄入排水管內，訴求國家賠償，應由台北市工務局公園路燈工程管理處賠償。

一審法院判公園處須賠新台幣37萬4139元，經上訴，二審審理後，今天宣判，改判公園處賠18萬7070元，全案確定。

二審指出，依下水道法第20條規定，住戶就排水管應負管理維護責任，須定期清疏排水管，住戶沒有舉證證明有清疏排水管，也有過失；經計算兩造過失情節，認為住戶得請求賠償為18萬7070元。

人行道 淹水

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