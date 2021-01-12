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25歲男涉酒駕600萬「海神」擦撞車毀 男騎士昏迷開刀

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄新興區今早發生「海神」酒駕肇事！25歲陳姓男子今天凌晨駕駛瑪莎拉蒂，行經河南路、同愛街口，與機車擦撞，造成騎士28歲楊姓男子慘摔，警消獲報趕抵，發現楊已陷昏迷，立即送高醫開刀；陳則酒測值明顯超標，也送大同醫院觀察中。

由於雙方都仍在醫院觀察，警方暫無法製作筆錄；肇事瑪莎拉蒂疑為價值約600萬的「Quattroporte」，擋風玻璃、右前座玻璃呈現蜘蛛網裂痕，右側前門凹陷，受損嚴重，機車的車頭更嚴重毀損。

警方調查，陳姓男子今天上午6點45分駕駛瑪莎拉蒂行經高雄新興區河南路往東，抵達同愛街口，當時路口號誌疑為閃燈，不慎跟同愛街往北的機車發生擦撞，造成楊姓男騎士摔車倒地，當場昏迷。

警消獲報趕抵時，陳姓男子帶有醉意，經實施呼氣酒測，數值明顯超標，全案預計依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓機車騎士被撞飛陷昏迷。記者林伯驊／翻攝
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高雄陳姓男子今天清晨6點45分涉酒駕瑪莎拉蒂發生車禍。記者林伯驊／翻攝
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肇事車疑為價值約600萬的瑪莎拉蒂「Quattroporte」。記者林伯驊／翻攝
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機車跟瑪莎拉蒂擦撞後嚴重毀損。記者林伯驊／翻攝
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瑪莎拉蒂 酒測 超標

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