聽新聞
test
0:00 / 0:00
25歲男涉酒駕600萬「海神」擦撞車毀 男騎士昏迷開刀
高雄新興區今早發生「海神」酒駕肇事！25歲陳姓男子今天凌晨駕駛瑪莎拉蒂，行經河南路、同愛街口，與機車擦撞，造成騎士28歲楊姓男子慘摔，警消獲報趕抵，發現楊已陷昏迷，立即送高醫開刀；陳則酒測值明顯超標，也送大同醫院觀察中。
由於雙方都仍在醫院觀察，警方暫無法製作筆錄；肇事瑪莎拉蒂疑為價值約600萬的「Quattroporte」，擋風玻璃、右前座玻璃呈現蜘蛛網裂痕，右側前門凹陷，受損嚴重，機車的車頭更嚴重毀損。
警方調查，陳姓男子今天上午6點45分駕駛瑪莎拉蒂行經高雄新興區河南路往東，抵達同愛街口，當時路口號誌疑為閃燈，不慎跟同愛街往北的機車發生擦撞，造成楊姓男騎士摔車倒地，當場昏迷。
警消獲報趕抵時，陳姓男子帶有醉意，經實施呼氣酒測，數值明顯超標，全案預計依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言