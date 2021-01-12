酒精被當額溫槍噴眼 里長怒斥錢櫃漠不關心

台北市大安區臥龍里長邱奕承去年錢櫃大火發生前、4月15日凌晨與朋友到錢櫃KTV唱歌，卻遭服務生誤將酒精當額溫槍，朝眼睛用酒精噴2、3下，邱奕承當下眼睛感劇痛、灼熱，拖了半小時才送醫，醫生診斷為「糜爛性角膜炎」，令邱不滿的是，事發至今8個多月，除意外發生當時有錢櫃人員陪同就醫，接下來錢櫃態度就相當冷漠，不僅沒正式道歉，還一副事不關己，似乎認為「不然你來告」。

里長邱奕承今天在律師的陪同下出面召開記者會，質疑錢櫃員工疏忽，造成消費者眼部傷害，但錢櫃公司的管理疑出問題，卻事後不理，僅由服務生道歉，錢櫃公司完全沒有正式致歉，甚至與錢櫃談和解時，錢櫃代表還態度高傲，都將責任推給員工。

錢櫃回應，整個事件發生，公司都有在協助處理，對於邱的指控，錢櫃認為相當不厚道，錢櫃也希望與消費者達成和解，但因對方開的賠償金額較高，目前疏忽員工也因過失傷害被起訴，正因賠償金額超乎公司預期，現在只能等司法判決後續的賠償金額。

邱奕承委任律師黃中麟表示，原本當事人和解僅提出100萬元賠償金，但錢櫃會回應，這種案件大約賠10、20萬，「若不和解就照訴訟程序來」，讓邱奕承無法接受。但依消保法的法定賠償金，若錢櫃有重大過失，賠償金將乘以一至三倍。

邱奕承說，從意外發生至今八個多月，他心裡感受就是「荒謬」，甚至事發當時，錢櫃店長還打電話表示錢櫃會負完全責任，但事後就沒消沒息，僅透過簡訊、電郵聯絡，事後的慰問、關心、致意都沒有，好像員工的疏忽與錢櫃公司一點關係都沒有。

邱奕承說，正因糜爛性角膜炎的傷害，現在他一早起床，眼睛幾乎無法睜開，感覺眼皮黏在眼球上，要將眼皮張開就很感到痛，至一天還要不斷點人工淚液，甚至里長開協調會用眼多一點，傍晚就開始視力模糊，晚上開車僅看得到紅燈，這些都是糜爛性角膜炎的後遺症。