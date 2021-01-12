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罰學童波比跳重演紛爭過程 校方遭判國賠16.5萬

中央社 / 台北12日電

台北市一所小學學童遭罰波比跳，還被要求公開描述與同學的紛爭。案經學童與母親請求國賠，士院認為，校方侵害學童人格發展權，日前判決賠償學童新台幣16萬5000元，可上訴。

學童及母親提起國家賠償訴訟主張，校方自民國107年起，多次以遺失物品等理由，處罰學童跳波比跳，導致小腿肌肉撕裂傷、肌腱發炎。

起訴另主張，學童遭同學霸凌受傷，校方卻要求學童在班上重演霸凌過程，校長另指責學童為媽寶，導致學童與學童母親都患有憂鬱症，以校方違反教育基本法等規定，侵害學童健康權、人格發展權、隱私權，請求校方賠償學童69萬餘元、學童母親27萬元。

校方抗辯，波比跳是運動暖身項目，強度與成人的波比跳不同，學童因遺失物品選擇波比跳取代填寫事件經過單，是督促學童自我警惕並培養愛惜物品觀念；此外，因學童撞傷同學，才要求波比跳，未嚴格要求確實執行，也未要求重演霸凌過程。

士林地方法院判決書指出，教育基本法第8條第2項規定：「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之侵害。」

承審法官認為，校方要求學生進行的波比跳有半蹲、撐地等類似體罰動作，認定學務組長曾因學童遺失斗笠帽、水壺、蛙鏡，各處罰波比跳至少20下，代課老師曾因學童撞到同學，處罰波比跳150下。

法官認為，校方處罰波比跳只是省去學童撰寫事件經過單的麻煩，無法達到輔導學童養成注意攜帶身邊物品的習慣，也無法達到輔導學童不慎撞及他人應予道歉的目的，認定校方人員違反教育基本法等規定，侵害學童人格發展權。

另方面，法官認為，學童並未遭受霸凌，但校方要求學童描述與同學紛爭的經過，並就其中說詞不一之處進行比劃，造成學童擔心同學評論等壓力，影響人格發展。

法官判決，校方應就所屬公務員的過失行為負賠償責任，3次各處罰波比跳至少20下部分，應賠償學童精神慰撫金新台幣3萬元，處罰波比跳150下部分賠償7萬5000元，公開描述紛爭過程部分賠償6萬元。

至於學童主張因此受傷、患有憂鬱症，及學童母親主張患有憂鬱症等部分，法官不予採信。全案可上訴。

霸凌 國賠

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