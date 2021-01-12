影／許宗力：國民法官法是司法白話文運動

明年一月一日將施行國民法官法，不僅司法院最近勤下鄉宣導，司法院長許宗力今天出席司法節學術研討會時，對著台下的法律人喊話，國民法官法是司法的白話文運動，會產生審判文化的質變，期待能破除民眾對司法的不理解與隔閡。

許宗力表示，明年施行的國民法官法將把重大刑事案件由六名國民法官與三名職業法官共審共判，新制之下會將證據保存至法庭，起訴的制度未來也可能擴及一般的刑事案件，這會讓法庭集中在審理的核心，無論檢察官、職業法官、辯護人等都用常民能懂的方式進行溝通，而且未來每位民眾都有可能成為國民法官，這會讓審判文化產生質變。