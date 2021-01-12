快訊

傳北部某醫院醫生確診！疑急診室接觸染疫 多名醫護隔離

中華職棒統一獅元老鄭百勝罹癌過世 享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／許宗力：國民法官法是司法白話文運動

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導

明年一月一日將施行國民法官法，不僅司法院最近勤下鄉宣導，司法院長許宗力今天出席司法節學術研討會時，對著台下的法律人喊話，國民法官法是司法的白話文運動，會產生審判文化的質變，期待能破除民眾對司法的不理解與隔閡。

許宗力表示，明年施行的國民法官法將把重大刑事案件由六名國民法官與三名職業法官共審共判，新制之下會將證據保存至法庭，起訴的制度未來也可能擴及一般的刑事案件，這會讓法庭集中在審理的核心，無論檢察官、職業法官、辯護人等都用常民能懂的方式進行溝通，而且未來每位民眾都有可能成為國民法官，這會讓審判文化產生質變。

法務部次長陳明堂致詞時接續表示，會全力配合推動，讓國民法官法的制度順利上路。

司法院長許宗力（右）、副院長蔡烱燉（中）、全國律師聯合會理事長陳彥希（左）上午出席司法節學術研討會，許宗力呼籲在場法律人支持國民法官法的司法白話文運動。記者潘俊宏／攝影
司法院長許宗力（右）、副院長蔡烱燉（中）、全國律師聯合會理事長陳彥希（左）上午出席司法節學術研討會，許宗力呼籲在場法律人支持國民法官法的司法白話文運動。記者潘俊宏／攝影
司法院長許宗力（右二）、副院長蔡烱燉（左二）、全國律師聯合會理事長陳彥希（左一）及法務部次長陳明堂（右一）上午出席司法節學術研討會。記者潘俊宏／攝影
司法院長許宗力（右二）、副院長蔡烱燉（左二）、全國律師聯合會理事長陳彥希（左一）及法務部次長陳明堂（右一）上午出席司法節學術研討會。記者潘俊宏／攝影
司法院長許宗力上午出席司法節學術研討會，呼籲在場法律人支持國民法官法的司法白話文運動。記者潘俊宏／攝影
司法院長許宗力上午出席司法節學術研討會，呼籲在場法律人支持國民法官法的司法白話文運動。記者潘俊宏／攝影
司法節學術研討會今天在國家圖書館舉行，多位法律人齊聚參與研討。記者潘俊宏／攝影
司法節學術研討會今天在國家圖書館舉行，多位法律人齊聚參與研討。記者潘俊宏／攝影

司法院 國民法官 許宗力

延伸閱讀

許宗力：法官「熊貓眼」司改打折扣 審檢辯推ADR解紛爭

性侵犯強制治療 警告性宣示合憲

蔡總統表姊夫昨就任…馬以南：當年成全弟弟 全家失業

性侵犯強制治療無期限？ 大法官：不違憲但警告性宣示

相關新聞

媽媽要6歲女穿紅衣燒炭跟著死 女童一通電話救3人

呂姓女子因感情不被家人祝福，2018年間和董姓男友帶著年僅6歲女兒入住北市士林區一家飯店，2人帶著小孩逛夜市，竟在汽水中...

混跡萬華職業賭場打麻將 百億身價福華2代廖凱修被訴

台北市警萬華分局去年在轄區破獲一間職業麻將賭場，將游姓場主、賭客共25人帶回分局偵辦，賭客包括82歲的福華飯店第二代廖凱...

太陽花學運靠公民不服從開脫 蔡清祥表示執法要依法

立法院司法及法制委員會上午審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於法務部主管「法務部矯正機關作業基金」、...

影／許宗力：國民法官法是司法白話文運動

明年一月一日將施行國民法官法，不僅司法院最近勤下鄉宣導，司法院長許宗力今天出席司法節學術研討會時，對著台下的法律人喊話，...

許宗力：法官「熊貓眼」司改打折扣 審檢辯推ADR解紛爭

司法院、法務部與全國律師聯合會今假國家圖書館舉辦司法節學術研討會，今年的主題是「訴訟外紛爭解決機制」，司法院長許宗力、法...

幫助身心障礙友人販毒 辯出於「濟弱扶殘」法官判刑

台中市民李姓男子去年5月間，陪同友人林男至高鐵台中站販賣安毒，經埋伏員警逮獲，他辯稱林男是身心障礙者，出於「濟弱扶殘」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。