許宗力：法官「熊貓眼」司改打折扣 審檢辯推ADR解紛爭

司法院、法務部與全國律師聯合會今假國家圖書館舉辦司法節學術研討會，今年的主題是「訴訟外紛爭解決機制」，司法院長許宗力、法務部次長陳明堂與全律會理事長陳彥希代表致詞。許宗力表示，通過再多的司改方案，最終還是要依賴人，若法官被案件量壓得喘不過氣，整日張著一對熊貓眼，司改成果必定打折；他認為強化ADR是好解方。

ADR是「Alternative Dispute Resolution」訴訟外紛爭解決機制的縮寫，許以2019年為例，地方法院平均要花91.39天來終結一件勞動訴訟，勞動事件法2020年施行，勞動訴訟終結的平均日數降為71.91天，比舊法時期快了將近20天之多。新法的勞動調解，在去年的運作之下，平均47.05天終結，並有超過6成的調解成立率。

陳明堂表示，ADR 相較於訴訟具有及時性、靈活性、私密性和合作性等優點。陳彥希則指出，法院以外的爭端解決有幾項好處，第一，這是當事人間雙方同意進行的程序，敵對性以及憤怒的情緒比較低，雙方可以冷靜看待問題，也可以自行控制程序的進行，並決定達成何種結果，比法院的審判有自主性。

陳彥希接著表示，從美國的法社會學研究顯示，民事判決、強制執行會使當事人間原來的關係澈底斷絕，親友變成仇人。若是由其他方式解決爭端，可使當事人比較容易恢復原來的關係。第三，對當事人來說，發生爭議都是重要的事，沒有大小，但是實現正義必須付出成本，國家的資源是有限的，國家的司法預算有一定比例，不可能毫無限制，若一般爭議能依循其他方式解決，可讓有限的司法資源作最有效率的分配。

此外，許宗力也提醒，明年的此刻憲法訴訟法新制已開始運作，但他要澄清裁判憲法審查制度既不是第四審，也不是冤案救援的管道，唯一功能就是控管裁判法律見解的合憲性，且只在終審法院漏接的例外情況，大法官才有可能介入。

許說，在龐大的案件量中，大法官只會審理極少數具有憲法重要性的案件。他覺得司改各項改革相繼上路，就像是18世紀工業革命的黎明前夕，隨著水力紡紗、蒸汽機漸次被發明，工廠、都市逐漸擴張匯聚，巨大變革的第一道曙光，即將穿透清晨的薄霧，司法院將持續推動「司改2.0」的量刑、金字塔訴訟組織與程序改革。

研討會第一場討論主題為訴訟外紛爭解決機制，由律師公會全聯會前理事長古嘉諄主持，中華仲裁國際中心仲裁院院長李念祖報告，律師林瑤、吳梓生、盧世欽與談。

下午的第一場將探討「檢察官於偵審中訴訟外紛爭解決機制」，由法務部次長蔡碧仲主持，交大科法所副教授金孟華報告，清大科法所助理教授連孟琦、士林地檢署主任檢察官蔡元仕與談。