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許宗力：法官「熊貓眼」司改打折扣 審檢辯推ADR解紛爭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

司法院法務部與全國律師聯合會今假國家圖書館舉辦司法節學術研討會，今年的主題是「訴訟外紛爭解決機制」，司法院長許宗力、法務部次長陳明堂與全律會理事長陳彥希代表致詞。許宗力表示，通過再多的司改方案，最終還是要依賴人，若法官被案件量壓得喘不過氣，整日張著一對熊貓眼，司改成果必定打折；他認為強化ADR是好解方。

ADR是「Alternative Dispute Resolution」訴訟外紛爭解決機制的縮寫，許以2019年為例，地方法院平均要花91.39天來終結一件勞動訴訟，勞動事件法2020年施行，勞動訴訟終結的平均日數降為71.91天，比舊法時期快了將近20天之多。新法的勞動調解，在去年的運作之下，平均47.05天終結，並有超過6成的調解成立率。

陳明堂表示，ADR 相較於訴訟具有及時性、靈活性、私密性和合作性等優點。陳彥希則指出，法院以外的爭端解決有幾項好處，第一，這是當事人間雙方同意進行的程序，敵對性以及憤怒的情緒比較低，雙方可以冷靜看待問題，也可以自行控制程序的進行，並決定達成何種結果，比法院的審判有自主性。

陳彥希接著表示，從美國的法社會學研究顯示，民事判決、強制執行會使當事人間原來的關係澈底斷絕，親友變成仇人。若是由其他方式解決爭端，可使當事人比較容易恢復原來的關係。第三，對當事人來說，發生爭議都是重要的事，沒有大小，但是實現正義必須付出成本，國家的資源是有限的，國家的司法預算有一定比例，不可能毫無限制，若一般爭議能依循其他方式解決，可讓有限的司法資源作最有效率的分配。

此外，許宗力也提醒，明年的此刻憲法訴訟法新制已開始運作，但他要澄清裁判憲法審查制度既不是第四審，也不是冤案救援的管道，唯一功能就是控管裁判法律見解的合憲性，且只在終審法院漏接的例外情況，大法官才有可能介入。

許說，在龐大的案件量中，大法官只會審理極少數具有憲法重要性的案件。他覺得司改各項改革相繼上路，就像是18世紀工業革命的黎明前夕，隨著水力紡紗、蒸汽機漸次被發明，工廠、都市逐漸擴張匯聚，巨大變革的第一道曙光，即將穿透清晨的薄霧，司法院將持續推動「司改2.0」的量刑、金字塔訴訟組織與程序改革。

研討會第一場討論主題為訴訟外紛爭解決機制，由律師公會全聯會前理事長古嘉諄主持，中華仲裁國際中心仲裁院院長李念祖報告，律師林瑤、吳梓生、盧世欽與談。

下午的第一場將探討「檢察官於偵審中訴訟外紛爭解決機制」，由法務部次長蔡碧仲主持，交大科法所副教授金孟華報告，清大科法所助理教授連孟琦、士林地檢署主任檢察官蔡元仕與談。

最終場討論的是數位化時代的裁判外紛爭處理，並討論「從ADR到ODR的程序保障」。這場由司法院副院長蔡烱燉主持，報告人為台大法律學院特聘教授沈冠伶，而交大科法所教授兼金融消費評議中心董事長林志潔、律師林繼恆與談。

司法院長許宗力（中）、法務部次長陳明堂（左）與全律會理事長陳彥希今出席司法節學術研討會開幕式，皆認可訴訟外紛爭解決機制的優點。許認為ADR可減少訟源，否則法官整日張著一對熊貓眼、疲累不堪，司改成果將打折。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（中）、法務部次長陳明堂（左）與全律會理事長陳彥希今出席司法節學術研討會開幕式，皆認可訴訟外紛爭解決機制的優點。許認為ADR可減少訟源，否則法官整日張著一對熊貓眼、疲累不堪，司改成果將打折。記者王宏舜／攝影

司法院 律師 法務部

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