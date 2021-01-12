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混跡萬華職業賭場打麻將 百億身價福華2代廖凱修被訴
台北市警萬華分局去年在轄區破獲一間職業麻將賭場，將游姓場主、賭客共25人帶回分局偵辦，賭客包括82歲的福華飯店第二代廖凱修，台北地檢署今天依賭博罪起訴本案。
廖凱修擁有上百億元身價，曾在飯店改組後接掌飯店業務，目前主要經營紅木家具，飯店的家具也由他負責供應，警方對有商場名人混跡萬華打麻將說「咦？有點奇怪」。
據了解，被警方破獲的賭場，是由60歲的游姓男子負責經營，以棋牌社掩人耳目，實則由會員參加從事麻將賭博，場內擺有9張麻將桌，屬於中型規模，警方查緝在現場搜出14萬元的抽頭金、78萬元的賭資。
廖凱修警詢時供稱，當天是去找王姓友人聊天，但王外出，幫王「貼一腳」，不過，警方發現當天王並不在現場，對廖的供詞表示懷疑；廖當天打牌的價碼是500元一底，100元一台，每一將由場主抽200元的「頭錢」。
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