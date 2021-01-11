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男友入獄少女被迫簽本票償債 還被要脅脫衣拍裸照

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子當二房東，把房間分租江姓少女和她的徐姓前男友。徐男後來入獄，陳以徐欠他錢為由，要求江女簽立6萬元本票及接客償債。陳男威脅少女脫衣讓他拍裸照，少女趁機傳訊向友人求救，脫險後報案。基隆地檢署偵結，依妨害自由罪嫌起訴陳男。

檢方起訴指出，陳男在基隆市和平島和一路租屋，前年7月間把承租的3樓，以每月2500元分租給17歲江姓少女和徐姓前男友，徐男同年8月10日因犯案入監服刑。

陳男在徐男入獄10多天後打電話給江姓少女，以請她把3樓房內衣物拿走為由，誘使少女到租屋處。江姓少女傍晚6點多進屋，陳就關門並鎖上，站在門口對少女說，徐男欠他錢，強迫少女簽立6萬元的本票，否則不讓她離開，少女迫於無奈只得簽立本票交給陳。

陳男收下本票後，要脅少女接客2個月，賺錢還清欠款，還要求她當晚8點前自行脫去衣服，讓他拍照，否則就要幫她脫衣。少女趁陳男不注意，用通訊軟體向何姓友人求救。何在當晚7點40分左右到和一路，打電話要陳下樓，再由何的女友上樓帶江姓少女逃離現場。

陳男接受偵訊時，僅坦承少女未欠他錢，但要求她簽立本票。拿到本票後，少女未立即離開，後來有人衝上樓帶走她；本票已遭不詳人士撕毀。

檢方偵結，依被害少女指訴、陳男供詞及證人證述曾聽聞陳男脅迫少女簽本票，並要強拍少女裸照等事證，認定陳男犯行，依私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人的行動自由罪嫌起訴。

陳姓男子以江姓少女的前男友欠他錢為由，要求江女簽立6萬元本票，還不讓她離開，威脅脫衣讓他拍裸照，被檢方依妨害自由罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子以江姓少女的前男友欠他錢為由，要求江女簽立6萬元本票，還不讓她離開，威脅脫衣讓他拍裸照，被檢方依妨害自由罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 裸照

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