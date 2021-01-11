女高中生返國沒隔離？ 學校查無請假…真相竟是他報復

高雄顏姓男子懷疑同事害他遭解雇，去年5月涉冒用公司電郵，寄信誣指女同事的高中女兒「從義大利回來」、要求勸導居家隔離，結果害學校一度陷入疫情疑雲，查無此事才追出是惡搞；顏姓男子遭提告後，分別賠2同事2萬元和解，高雄地院依違反個資法，判3月徒刑，得易科罰金9萬，緩刑3年，可上訴。

判決指出，顏姓男子2018年10月間被公司解僱，令他耿耿於懷，更覺得與2名前同事有關，竟想藉新冠肺炎疫情話題來報復；去年5月15日凌晨12點多，顏冒用其中1名同事的公司電郵帳號，並利用他之前幫繳費而得知另名林姓女同事的女兒所就讀高中、班級等，寄信給學校校長信箱。

顏姓男子在電郵中指出，「校長好，貴校有位XXX同學，3年X班，聽說之前從義大利回來（該生無意之中不小心透露）（輾轉回來，所以大家都不知道。）是否可以請校方私下了解一下，是否屬實？如果真的是，煩請勸導該生自行居家隔離14天，（義大利仍屬疫情重災區，保守謹慎一點對大家都好。）謝謝。」

結果校方趕緊展開清查，使學校內部陷入疫情疑雲，該女同學遭受誤解、質疑，最後查出這名同學根本沒有請假的紀錄，便把調查結果回覆該信箱；顏姓男子的同事看見信後覺得疑惑，詢問林姓女同事，才發現應遭冒名，經報案追查，才透過IP進一步查獲顏到案。