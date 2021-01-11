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女高中生返國沒隔離？ 學校查無請假…真相竟是他報復
高雄顏姓男子懷疑同事害他遭解雇，去年5月涉冒用公司電郵，寄信誣指女同事的高中女兒「從義大利回來」、要求勸導居家隔離，結果害學校一度陷入疫情疑雲，查無此事才追出是惡搞；顏姓男子遭提告後，分別賠2同事2萬元和解，高雄地院依違反個資法，判3月徒刑，得易科罰金9萬，緩刑3年，可上訴。
判決指出，顏姓男子2018年10月間被公司解僱，令他耿耿於懷，更覺得與2名前同事有關，竟想藉新冠肺炎疫情話題來報復；去年5月15日凌晨12點多，顏冒用其中1名同事的公司電郵帳號，並利用他之前幫繳費而得知另名林姓女同事的女兒所就讀高中、班級等，寄信給學校校長信箱。
顏姓男子在電郵中指出，「校長好，貴校有位XXX同學，3年X班，聽說之前從義大利回來（該生無意之中不小心透露）（輾轉回來，所以大家都不知道。）是否可以請校方私下了解一下，是否屬實？如果真的是，煩請勸導該生自行居家隔離14天，（義大利仍屬疫情重災區，保守謹慎一點對大家都好。）謝謝。」
結果校方趕緊展開清查，使學校內部陷入疫情疑雲，該女同學遭受誤解、質疑，最後查出這名同學根本沒有請假的紀錄，便把調查結果回覆該信箱；顏姓男子的同事看見信後覺得疑惑，詢問林姓女同事，才發現應遭冒名，經報案追查，才透過IP進一步查獲顏到案。
顏姓男子應訊、審理時皆承認冒名寄信給高中，也對遭冒用電郵帳號的同事、林姓女同事致歉，各賠2萬元和解，法官依成年人故意對少年犯非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判3月徒刑，得易科罰金，並考量顏沒前科，應已知警惕，宣告緩刑2年。
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