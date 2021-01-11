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錢櫃大火釀6命 練台生再限制出境出海8月確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

錢櫃台北市「林森店」去年4月失火釀6死，董事長練台生涉過失致死、過失傷害、違反職業安全法、消防法等多罪，遭檢察官起訴。台北地院去年12月17日開庭，練否認犯罪，北院認為他涉嫌重大、有逃亡之虞，裁定再限制出境、出海8月。練抗告，高等法院駁回。

練台生在北院審查庭開庭時，否認犯罪後，其餘交由委任律師代答。律師高奕驤說，錢櫃失火案練台生已與6名死者、97名傷者和解，賠償8000多萬元，另有20多人還在洽談中，「總賠償人數超過檢察官起訴、聲請併辦的被害人人數」。

北院認為，練台生雖否認犯罪，但依現有卷證，他犯罪嫌疑重大，參以案件嚴重性、所傷害法益眾多及生命傷亡等，練有逃亡之虞，有羈押原因，但無羈押必要，為確保後續審判進行，裁定自去年12月17日起再限制出境、出海。

練台生抗告，認為自己在訴訟過程中充分配合調查，沒有延滯訴訟或妨害證據調查，無繼續維持限制出境處分的原因和必要。練指本案是因他人私自將錢櫃林森店的消防安全設備關閉，才造成火災傷亡，而他所涉犯的各罪都不是最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，和解也證明他絕無可能逃匿境外不歸。

高院認為，練台生被控犯失火、過失致人於死、過失傷害及違反職業安全衛生法、消防法等罪嫌，依現有卷證，足認練犯罪嫌疑重大，衡量本案嚴重性、眾多生命傷亡，可預期他有滯外不歸以逃避審判及刑罰執行的可能性，有逃亡之虞。

高院指出，練台生涉犯各罪雖不是最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且火災後積極與被害人家屬和解，但這是犯後態度的問題，與限制出境、出海的處分無必然關係，駁回抗告確定。

練台生。圖／報系資料照
練台生。圖／報系資料照

練台生 錢櫃 檢察官

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