遭控私接廠商代言求償200萬 大學生了沒藝人官司贏了！

出身「大學生了沒」的藝人劉璇被前東家宇朕國際指控私接廠商代言、宣傳產品，提告要求給付違約金200萬元；台北地方法院日前判劉璇勝訴免賠，可上訴。

劉璇身高175公分，參加「大學生了沒」節目成為固定班底，現今在多個綜藝節目都能看見她。

宇朕國際主張，劉璇2018年簽約全權由公司代理她的演藝表演業務，契約時間從2019年5月1日至2025年4月30日止共6年，合約期間若未經公司同意，劉璇不得私接表演、代言、節目、寫真書等業務，否則要付200萬元違約金。

但劉璇2020年4月至5月14日多次私自接洽廠商在臉書宣傳、直播、代言商品，包括球鞋、服飾、牛仔褲、乳霜等，公司同年5月14日、6月1日二度寄存證信函要求補正，但劉璇未改正反而更私接其他商品宣傳，共達20次，要求給付違約金200萬元。

劉璇抗辯，契約沒有禁止她在社群媒體發文，只限制不能違法、不當仇視等言論，球鞋、牛仔褲等商品是她自費購買或廠商贈送的產品，她使用後自發性發文、標註商家，並沒有和廠商私下接洽業務。

另外，公司2020年5月14日已寄發存證信函終止契約，而她隔兩天收受，契約已經終止，她事後20次宣傳、代言等行為均不受契約拘束；再者，劉璇指出，她簽約一年多收入不多，只分到24萬元，卻要承受200萬元違約金，金額過高。

法院認為，審視契約內容未限制藝人對外公開的社群軟體，也不干預發文，另根據宇朕國際提出的截圖畫面，只看出劉璇在個人臉書粉絲專頁分享產品心得，無法認定劉璇有接受廠商邀約合作或代言。