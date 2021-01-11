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錢櫃大火釀6死 練台生限制出境抗告遭駁回確定

中央社 / 台北11日電

錢櫃林森店大火造成6人死亡，北檢依過失致死等罪起訴練台生等人，台北地院去年12月17日裁定練台生限制出境8個月。練抗告說有與家屬、傷者達成和解，高院日前駁回抗告確定。

錢櫃林森店去年4月26日發生火災，造成6人死亡，多人受傷。台北地檢署去年10月間依刑法失火燒燬現有人所在之建築物、過失致人於死、過失傷害等罪起訴練台生等7人；負責經營錢櫃林森店的迪廣公司也被依違反職業安全衛生法起訴。

台北地方法院去年12月17日首度開庭，傳喚練台生等人，調查是否有繼續處分限制出境、出海的必要。練台生庭訊時否認犯罪，練台生的辯護律師指出，已陸續與6名死者、97名傷者達成和解，金額達新台幣8000萬元，其餘20名傷者的和解尚在洽談中，已展現高度誠意，練台生的妻小、事業都在台灣，沒有逃亡之虞，沒有繼續限制出境、出海的必要。

北院認為，練台生雖然否認犯罪，但依現有卷證犯罪嫌疑重大，參以案件嚴重性、所傷害法益眾多及生命傷亡等，有逃亡之虞，有羈押原因，但無羈押必要，為確保後續審判進行，裁定去年12月17日起限制出境、出海8個月。

練台生不服處分，提起抗告，由台灣高等法院受理；練台生主張，他在訴訟程序充分配合調查，無任何延滯訴訟進行或妨害證據調查等行為；本案是因第三人行為介入私自將錢櫃林森店的消防安全設備關閉，才造成火災傷亡結果，他的犯罪嫌疑並非重大，且涉犯各罪均非重罪。

練台生主張，火災憾事發生後，他積極與所有被害人協商和解，至今已完成6位罹難者家屬及97位傷者，他絕對不可能逃匿境外不歸；原裁定有違法，請求撤銷原裁定。

高院認為，北院適法行使裁量權，並沒有濫用權限，甚至違法，依據現有相關卷證，足認練台生犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，原裁定已詳述原審認定的依據及理由，並無不法。

積極與被害人和解部分，高院認為，這屬於練台生犯後態度問題，與原審限制出境、出海處分，沒有必然關係，因此駁回抗告，不得再抗告而確定。

練台生 錢櫃 火災

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