勞金炒遠百股 投信有的聽話也有給軟釘子

檢廉偵辦勞金炒股案，查出寶佳集團旗下寶佳資產、嘉源投資執行長唐楚烈，主導相關投信買進遠百股票，統一投信關係企業統一投顧曾喊買遠百，目標價28.5元，懷疑唐接觸主嫌勞金局投資組前組長游迺文前，即有意與代操業者合作，持續進行案情拼圖。

檢廉蒐證，捲入炒股案的復華、統一投信買入遠百前，接收唐楚烈、游迺文的指令，充分交換資訊並配合交易；證據顯示，2家投信操盤人提及遠百代號「2903」是客戶所要求，且進場下單，但也有被游迺文試探的業者懷疑有詭，給游「軟釘子」碰。

比如說，游迺文在2020年9月1日曾傳簡訊給施羅德投信公司的某主管詢問「2903怎麼看？」，收訊人回游迺文稱「組長好，內部對遠百研究不多」等，經勾稽，施羅德投信未買入遠百，因此不列為專案小組調查對象。

另方面，統一投信操盤人曾私訊復華投信操盤人「學長偷偷問一下，你有被要求買遠百嗎？」儘管簡訊文義顯示猶豫，不過，2家投信仍各自下單，專案小組懷疑，復華、統一投信配合唐楚烈、游迺文炒股，不屬於單向聯繫，也有合作關係，正過濾事證釐清共犯結構。