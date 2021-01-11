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勞金炒遠百股 投信有的聽話也有給軟釘子

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

檢廉偵辦勞金炒股案，查出寶佳集團旗下寶佳資產、嘉源投資執行長唐楚烈，主導相關投信買進遠百股票，統一投信關係企業統一投顧曾喊買遠百，目標價28.5元，懷疑唐接觸主嫌勞金局投資組前組長游迺文前，即有意與代操業者合作，持續進行案情拼圖。

檢廉蒐證，捲入炒股案的復華、統一投信買入遠百前，接收唐楚烈、游迺文的指令，充分交換資訊並配合交易；證據顯示，2家投信操盤人提及遠百代號「2903」是客戶所要求，且進場下單，但也有被游迺文試探的業者懷疑有詭，給游「軟釘子」碰。

比如說，游迺文在2020年9月1日曾傳簡訊給施羅德投信公司的某主管詢問「2903怎麼看？」，收訊人回游迺文稱「組長好，內部對遠百研究不多」等，經勾稽，施羅德投信未買入遠百，因此不列為專案小組調查對象。

另方面，統一投信操盤人曾私訊復華投信操盤人「學長偷偷問一下，你有被要求買遠百嗎？」儘管簡訊文義顯示猶豫，不過，2家投信仍各自下單，專案小組懷疑，復華、統一投信配合唐楚烈、游迺文炒股，不屬於單向聯繫，也有合作關係，正過濾事證釐清共犯結構。

檢廉調查，寶佳資產2019年5月以每股17.55元買進遠百，2020年4月調節持股，不過，成交量不如預期；唐楚烈透過寶佳資產投資主管邱裕元找上邱的台大同學游迺文，唆使游迺文動用勞動基金承接，讓寶佳以預期價出脫持股以避損，引爆這起勞金炒股重大弊案。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

炒股

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