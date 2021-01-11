快訊

學測國文／選擇題僅3成來自課本 掌握這2大題型拿高分

總統府宣布 蔡英文14日接見美駐聯合國大使並共進午宴

刑訴鑑定修法降低冤案 民團籲勿拖延

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「為解決司法造成冤案的系統性錯誤，應儘速完成刑訴鑑定修法！」民間監督落實司改國是會議決議聯盟11日指出，司法院刑訴鑑定修法草案會銜行政院，已超過一年半，卻遲遲未有進展，而司法部則回覆仍在研議中，質疑是法務部阻擋修法的杯葛手段，呼籲政府儘速完成修法，以落實各界改革期待、保障人民權益。

修法拖延一年半

「司法院在2019年5月20日已通過刑訴鑑定修法草案，在同年6月5日會銜行政院後，行政院卻遲遲未通過該草案，是否法務部阻擋修法？」民間司改會董事長林永頌律師表示，聯盟在去年3月27日也曾針對這個議題拜會蔡英文總統，表示應儘速促成刑訴鑑定修法草案通過，蔡總統也承諾迅速完成，如今又經過9個月，仍不知道行政院何時能審議通過？

林永頌指出，2023年《國民法官法》將正式上路，國民法官須透過法庭上的相互詰問來了解科學證據，若鑑定人不出庭，僅呈現書面鑑定報告，對一般的國民法官來說，相當難理解；聯盟上個月收到法務部公文回覆表示，對草案中部分疑議有不同意見，仍在研議中，他質疑「研議中」的說法是法務部阻擋修法的杯葛手段，因司法院起草條文時，早已邀過法務部參與研議。

改善鑑定制度

「江國慶案、蘇建和案、徐自強案、鄭性澤案及謝志宏案等五個冤案都是鑑定制度未完善所造成。」台大法醫學研究所教授李俊億指出，若能改善鑑定制度，勢必能大幅降低冤案機率；去年11月調查局無故遺失6.5公斤的毒品，這樣的案件經過近一年才發現，「顯示我們的證物保管非常草率！若是其他殺人案的證物或無罪的證據，該怎麼辦？」

民間司改會研究員林俊儒律師強調，修法有兩項重點，第一，為審判中當事人得自行委任鑑定，現行實務即使被告提出鑑定要求，司法院及警察機關也不受拘束，常拒絕鑑定要求，減弱被告為自己主張的空間；第二，鑑定人原則上應出庭作證，現行實務常以書面鑑定替代鑑定人出面作證，違反直接審理原則，更侵害被告的對質詰問權。

【更多精采內容，詳見

司法院 法務部 行政院

延伸閱讀

刑訴鑑定修法拖延一年半 民團籲總統促成修法草案通過

世界蛇王教育農場熄燈 民團籲中央掌握動物流向

廢除限量分案／案件倍增 裁判要好要快成兩難

律師混不下去才轉任法官？ 司法院反駁

相關新聞

刑訴鑑定修法降低冤案 民團籲勿拖延

「為解決司法造成冤案的系統性錯誤，應儘速完成刑訴鑑定修法！」民間監督落實司改國是會議決議聯盟11日指出，司法院刑訴鑑定修法草案會銜行政院，已超過一年半，卻遲遲未有進展...

遭控私接廠商代言求償200萬 大學生了沒藝人官司贏了！

出身「大學生了沒」的藝人劉璇被前東家宇朕國際指控私接廠商代言、宣傳產品，提告要求給付違約金200萬元；台北地方法院日前判...

勞金炒遠百股 投信有的聽話也有給軟釘子

檢廉偵辦勞金炒股案，查出寶佳集團旗下寶佳資產、嘉源投資執行長唐楚烈，主導相關投信買進遠百股票，統一投信關係企業統一投顧曾...

高雄女家門口裝監視抓撒尿者 對面鄰居怒告得拆

家住高雄鳳山區大樓的張姓女子，因家門口曾被撒一泡尿抓不到兇手，便裝監視器，對面鄰居尹姓男子感覺被侵害隱私，怒提告要求拆除...

不滿後方閃燈 男忽踩煞車、蛇行被罰正好

楊姓男子2018年12月底開車行經新竹市區，遭民眾檢舉開車期間驟然減速、蛇行，遭警方製單舉發，開出1萬8000元，記違規...

國中師指學生「腦袋裝精液」解聘想復職　法官：不准

張姓國中老師因授課常常開黃腔、以性暗示語言形容學生，遭學校解聘，張提行政訴訟指學校、地方政府教育局的處分違法，請求復職；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。