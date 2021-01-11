刑訴鑑定修法降低冤案 民團籲勿拖延

「為解決司法造成冤案的系統性錯誤，應儘速完成刑訴鑑定修法！」民間監督落實司改國是會議決議聯盟11日指出，司法院刑訴鑑定修法草案會銜行政院，已超過一年半，卻遲遲未有進展，而司法部則回覆仍在研議中，質疑是法務部阻擋修法的杯葛手段，呼籲政府儘速完成修法，以落實各界改革期待、保障人民權益。

修法拖延一年半

「司法院在2019年5月20日已通過刑訴鑑定修法草案，在同年6月5日會銜行政院後，行政院卻遲遲未通過該草案，是否法務部阻擋修法？」民間司改會董事長林永頌律師表示，聯盟在去年3月27日也曾針對這個議題拜會蔡英文總統，表示應儘速促成刑訴鑑定修法草案通過，蔡總統也承諾迅速完成，如今又經過9個月，仍不知道行政院何時能審議通過？

林永頌指出，2023年《國民法官法》將正式上路，國民法官須透過法庭上的相互詰問來了解科學證據，若鑑定人不出庭，僅呈現書面鑑定報告，對一般的國民法官來說，相當難理解；聯盟上個月收到法務部公文回覆表示，對草案中部分疑議有不同意見，仍在研議中，他質疑「研議中」的說法是法務部阻擋修法的杯葛手段，因司法院起草條文時，早已邀過法務部參與研議。

改善鑑定制度

「江國慶案、蘇建和案、徐自強案、鄭性澤案及謝志宏案等五個冤案都是鑑定制度未完善所造成。」台大法醫學研究所教授李俊億指出，若能改善鑑定制度，勢必能大幅降低冤案機率；去年11月調查局無故遺失6.5公斤的毒品，這樣的案件經過近一年才發現，「顯示我們的證物保管非常草率！若是其他殺人案的證物或無罪的證據，該怎麼辦？」

民間司改會研究員林俊儒律師強調，修法有兩項重點，第一，為審判中當事人得自行委任鑑定，現行實務即使被告提出鑑定要求，司法院及警察機關也不受拘束，常拒絕鑑定要求，減弱被告為自己主張的空間；第二，鑑定人原則上應出庭作證，現行實務常以書面鑑定替代鑑定人出面作證，違反直接審理原則，更侵害被告的對質詰問權。

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