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高雄女家門口裝監視抓撒尿者 對面鄰居怒告得拆

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

家住高雄鳳山區大樓的張姓女子，因家門口曾被撒一泡尿抓不到兇手，便裝監視器，對面鄰居尹姓男子感覺被侵害隱私，怒提告要求拆除並賠1萬元，但一審認為鏡頭沒拍到隱私，判敗訴；尹上訴後，高雄地院合議庭認定，裝的位置屬公共空間、要先經住戶同意通過，改判須拆監視器確定。

判決指出，張姓女子住在高雄鳳山區某國宅的8樓，她2019年期間發現門口被撒一泡尿，管委會說沒裝監視器，無法揪出是誰尿的，於是自行在門口裝了監視器，但造成正對面的鄰居尹姓男子感到不舒服。

尹姓男子提告主張，張女將監視器裝在住處大門上方、電梯出口右側上方，拍到電梯與他家門口，窺視隱私，應拆除，且針對侵害隱私部分應賠精神慰撫金1萬元。張女反駁說，為了自保才裝監視器，沒拍攝到其他人隱私。

一審簡易庭法官認為，鏡頭僅有拍到張女住處大門、電梯口，沒拍到尹姓男子住處大門，而且電梯口出入情形，不是「非公開之活動」，所以沒侵犯隱私，駁回拆除、賠償的請求。

尹姓男子提上訴後，二審合議庭指出，監視器裝設位置大樓的共用空間，依「公寓大廈管理條例」規定，公共空間該由管委會來管理，雖張女有提出簽名同意書，指經過半數住戶同意裝設監視器，卻無法舉證簽名者是大樓的住戶且已超過半數，改判張女須拆掉監視器。

另侵害隱私權求償的部分，合議庭認為拍攝角度有避開尹姓男子的家門口，未侵入私領域，仍判免賠。

住高雄鳳山區大樓的張姓女子，裝監視器想逮撒尿者，對面鄰居尹姓男子感覺被侵害隱私，怒提告要求拆除並賠1萬元，高雄地院判須拆監視器但免賠。本報資料照
住高雄鳳山區大樓的張姓女子，裝監視器想逮撒尿者，對面鄰居尹姓男子感覺被侵害隱私，怒提告要求拆除並賠1萬元，高雄地院判須拆監視器但免賠。本報資料照

監視器 電梯 國宅

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