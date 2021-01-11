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桃園狠心媽與同居男友聯手虐幼女 檢起訴聲請加重其刑
桃園市吳姓女子前年間與22歲孫姓男子在龜山區同居，吳女攜帶2歲幼女照顧，前年8月底到9月初，孫男、吳女疑因照顧女童不耐煩，分別用徒手毆打、或用香菸燙虐待何姓女童，造成女童頭臉部、左腿多處新舊瘀青雜傷，吳女坦承、孫男辯稱避重就輕，桃園地檢署今天偵結，將吳女、孫男2人依家暴傷害罪嫌提起公訴，並聲請加重其刑。
檢警調查，吳女與何姓男子分手後，攜帶女童照顧，2人協議白天由吳女照顧、晚上由何男照顧，吳女前年7月間與孫男交往同居，不料自前年8月29日至9月2日間，孫男、吳女在照顧幼女時，相繼以徒手毆打、或香菸燙傷虐待女童，造成女童頭臉部瘀青、胸部及左腳、大腿瘀青或被菸燙傷嚴重，吳女將女童送醫發現新舊雜傷多，醫院發現通報，市政府向警方提告。
何父表示，當時與吳女分手協議，幼女白天由吳女照顧、晚上由他照顧，但自前年8月26日以後，吳女就未將幼女帶回給他照顧，更在當年8月31日將幼女健保卡丟在機車藍內。
吳女、孫男均供稱有抽菸習慣，吳女指稱，前年8、9月時她上夜班到早上，幼女交由孫男照顧，曾在8月底徒手拍打幼女胸口，但9月初發現幼女臉頭部有瘀青；孫男辯稱，在8月底、9月初晚上照顧女童，否認虐童。
桃檢表示，何姓女童驗傷頭臉部瘀青累累、胸口及左腳、左大腿多處香菸燙傷的新舊雜傷，傷痕累累，甚至皮膚表面缺損凹陷現象，檢方根據據證據偵結吳女、孫男涉家暴傷害罪嫌提起公訴，並依兒少福利與權益保障法罪嫌聲請法官加重其刑。
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