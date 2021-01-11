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影／鐵路警察李承翰命案 家屬律師建請判凶嫌無期徒刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，台南高分院合議庭今天辯論終結，訂2月24日上午9點25分宣判。李家屬律師許雅芬及高分檢檢察官林志峯都認為鄭手段凶殘，建請法院判處鄭無期徒刑，鄭的辯護律師陳偉仁及陳明以承鄭案發時因思覺失調症病，無辨識能力希望二審維持一審無罪判決。

許雅芬說，死者家屬請求法官判無期的理由，包括鄭僅為發洩憤怒不滿情緒就殺死被害人，且犯案手段凶殘，持利刃殺人，手段非常凶殘，鄭對社會危重大，持刀在火車車廂鄉大眾交通工具行凶，引起公眾恐慌，當時許多乘客都表示如果不是李承翰英勇上前制伏鄭，可能會有許多人會被殺死，是李救了乘客。

許雅芬表示，對於被害人家屬完全無法接受，並對被害人家屬造成無法撫平傷痛，李承翰的父親李增文在一審時每次都出庭，但一審判凶嫌無罪，李父抑鬱而終，無法為兒子討公道；被告律師雖主張鄭有精神障礙請求減刑，但鄭有思覺失調症已很久，卻不願意就診服藥，這對善良百姓和行走道路或搭乘大眾交通工具的民眾來說，是很大的威脅和 危害，希望法院慎審考量，不宜輕縱減刑。

林志峯說，鄭在刺死李後，被帶到派出所做筆錄，要求請來法律扶助會律師，還拒絕夜間詢問，是有辨識能力的；他認為基層員警在執法時，在當今司法環境，不是賠錢就是賠命，他建議判處凶嫌無期徒刑，以建構友善的執法環境，如果判凶嫌有期徒刑，需入處所監護。

鄭的律師陳偉仁及陳明，則以台中榮民醫院嘉義分院醫師沈正哲精神鑑定結果，認為鄭在案發時思覺失調症病發，行為時沒有辨識能力，建議維持一審無罪判決。鄭出庭表示，他中了邪，自己被人整了。

李承翰家屬委任律師許雅芬，建議二審法院判處凶嫌無期徒刑。記者黃宣翰／攝影
李承翰家屬委任律師許雅芬，建議二審法院判處凶嫌無期徒刑。記者黃宣翰／攝影

律師 李承翰 思覺失調症

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