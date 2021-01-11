影／台中男租倉庫替山寨業者出貨 侵權2000萬警查獲

台中市陳姓男子與大陸山寨業者合作，由大陸業者在蝦皮等購物平台販售仿冒商品後，由陳在台灣租賃倉庫，擔任倉儲工作，存放各式山寨商品，等到大陸業者通知出貨，陳就可馬上通知貨運公司送貨，縮短從大陸寄件到台灣的時間，保二總隊刑大偵二隊去年9月間循線查獲陳，並查扣4000多件各式名牌、運動品牌仿冒商品，侵權市值2000多萬，全案依違反商標法移送台中地檢署，檢方訊後請回。

保二總隊刑大偵二隊表示，過去對岸山寨業者在蝦皮等網路購物平台販售偽品，若有台灣消費者訂購的話，都由對岸出貨，再經海、空運寄送到台灣，都需要一周至兩周的送貨時間，而對岸業者為了增加競爭力，讓商品更快速的送達消費者。

保二總隊偵二隊解釋，台灣消費者知道，超過一周至兩周的送貨時間，又是由對岸出貨的，容易買到假貨，所以也影響大陸山寨業者的業績，因此找台灣人擔任倉儲，先送大量仿冒品到台灣後，再由合作的台灣業者出貨，時間可縮短至一至兩天。

警方在去年6月間接獲情資後，發現台中市陳姓男子（21歲）就是與對岸山寨業者合作的台灣倉儲業者，經過3個多月的蒐證，在去年9月間收網，前往陳位於南屯區的倉庫查緝，當場查扣4000多件各品牌仿冒品，包括蘋果公司、adidas、LV、 CHANEL、LV、GUCCI、MICHAEL KORS等仿冒品，經送原廠鑑定後，都確認為仿冒品，侵權市值達2000多萬元。

警方比對搜扣資料發現，陳姓男子在新冠肺炎的疫情期間，出貨量大，每月都有百萬的營業額，但每件商品扣除成本、運費後，還能有近5成的獲利與對岸拆分利潤。

不過陳姓男子在警詢時否認獲利豐厚，辯稱每件商品都是與對岸以件計酬，每件包裹只獲利4至5元的手續費而已。全案在警詢後依違反商標法罪嫌，移送台中地檢署，檢方訊問後請回。