臉書匿名傳「狗東西該殺」恐嚇危害安全罰9000元

嘉義陳姓男子對周女在臉書社團貼文不滿，日前以暱名傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息恐嚇，經周女提告，檢察官偵查終結依恐嚇危害安全罪起訴，法院判罰金9000元，得易服勞役、可上訴。

判決書指出，嘉義縣40歲陳姓男子，去年2月對周姓女子在臉書社團「柯文哲白色力量公民論壇」轉貼新聞網站之文章不滿，以暱稱「陳O雄」(非本名)傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息到周女臉書帳號，周女心生恐懼報警提告，全案偵查後，發現陳男住嘉義縣，移轉嘉義地檢署偵辦，檢察官訊後起訴。

法官認為，陳男與被害人間互不相識，在網際網路臉書平台上，傳送私訊文字用詞仍應理性自重、避免過份激烈，陳只因對於轉貼文章內容不滿，就傳送「狗東西該殺」等恫嚇危害生命、身體言詞之訊息，殊非足取，依法判刑。