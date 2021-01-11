聽新聞
test
0:00 / 0:00
臉書匿名傳「狗東西該殺」恐嚇危害安全罰9000元
嘉義陳姓男子對周女在臉書社團貼文不滿，日前以暱名傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息恐嚇，經周女提告，檢察官偵查終結依恐嚇危害安全罪起訴，法院判罰金9000元，得易服勞役、可上訴。
判決書指出，嘉義縣40歲陳姓男子，去年2月對周姓女子在臉書社團「柯文哲白色力量公民論壇」轉貼新聞網站之文章不滿，以暱稱「陳O雄」(非本名)傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息到周女臉書帳號，周女心生恐懼報警提告，全案偵查後，發現陳男住嘉義縣，移轉嘉義地檢署偵辦，檢察官訊後起訴。
法官認為，陳男與被害人間互不相識，在網際網路臉書平台上，傳送私訊文字用詞仍應理性自重、避免過份激烈，陳只因對於轉貼文章內容不滿，就傳送「狗東西該殺」等恫嚇危害生命、身體言詞之訊息，殊非足取，依法判刑。
判決書也說明，恐嚇罪僅需將惡害呈現給對方即成案，惡害內容是否真的實現不是必要，本案陳男雖辯稱「不覺得當初的意思是真的要對他怎樣、不認識他」；「只希望他不要再張貼造謠、也沒有要對他做任何事情」，但已犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言