快訊

任期最後10天「彈劾川普」有用？美國兩黨各陷分裂

不透明？美豬已進口108噸「豬肉儀表板卻掛0」食藥署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書匿名傳「狗東西該殺」恐嚇危害安全罰9000元

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義陳姓男子對周女在臉書社團貼文不滿，日前以暱名傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息恐嚇，經周女提告，檢察官偵查終結依恐嚇危害安全罪起訴，法院判罰金9000元，得易服勞役、可上訴。

判決書指出，嘉義縣40歲陳姓男子，去年2月對周姓女子在臉書社團「柯文哲白色力量公民論壇」轉貼新聞網站之文章不滿，以暱稱「陳O雄」(非本名)傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息到周女臉書帳號，周女心生恐懼報警提告，全案偵查後，發現陳男住嘉義縣，移轉嘉義地檢署偵辦，檢察官訊後起訴。

法官認為，陳男與被害人間互不相識，在網際網路臉書平台上，傳送私訊文字用詞仍應理性自重、避免過份激烈，陳只因對於轉貼文章內容不滿，就傳送「狗東西該殺」等恫嚇危害生命、身體言詞之訊息，殊非足取，依法判刑。

判決書也說明，恐嚇罪僅需將惡害呈現給對方即成案，惡害內容是否真的實現不是必要，本案陳男雖辯稱「不覺得當初的意思是真的要對他怎樣、不認識他」；「只希望他不要再張貼造謠、也沒有要對他做任何事情」，但已犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。

嘉義陳姓男子對周女在臉書社團貼文不滿，以臉書匿名傳「狗東西該殺」，嘉義地院依恐嚇危害安全罪判罰9000元。記者卜敏正／攝影
嘉義陳姓男子對周女在臉書社團貼文不滿，以臉書匿名傳「狗東西該殺」，嘉義地院依恐嚇危害安全罪判罰9000元。記者卜敏正／攝影

恐嚇 嘉義

延伸閱讀

影／陳吉仲南下嘉義布袋勘災 縣長翁章梁加碼補助三千

血荒達紅色警戒庫存僅剩4.6天 嘉義縣市長號召捐血

漁民哭哭！嘉義縣高價龍膽石斑、午仔魚也傳凍死寒害

反萊豬公投連署嘉義縣起跑 翁重鈞帶群眾不畏寒流簽署

相關新聞

影／鐵路警察李承翰命案 家屬律師建請判凶嫌無期徒刑

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，台南高分院合議庭今天辯論終結，訂2月24日上午9點25分宣判。李家屬律師許雅芬及高分...

桃園狠心媽與同居男友聯手虐幼女 檢起訴聲請加重其刑

桃園市吳姓女子前年間與22歲孫姓男子在龜山區同居，吳女攜帶2歲幼女照顧，前年8月底到9月初，孫男、吳女疑因照顧女童不耐煩...

影／台中男租倉庫替山寨業者出貨 侵權2000萬警查獲

台中市陳姓男子與大陸山寨業者合作，由大陸業者在蝦皮等購物平台販售仿冒商品後，由陳在台灣租賃倉庫，擔任倉儲工作，存放各式山...

臉書匿名傳「狗東西該殺」恐嚇危害安全罰9000元

嘉義陳姓男子對周女在臉書社團貼文不滿，日前以暱名傳送「我國台灣人會把你找出來」、「ㄨㄨ狗東西該殺」等訊息恐嚇，經周女提告...

軍中辱罵長官 邱姓前女兵犯陸海空軍刑法被判1萬元

嘉義葉姓前士兵去年被控恐嚇長官，檢方依陸海空軍刑法對長官施強暴罪名起訴，可處1年到7年有期徒刑。不過台東一名在屏東服役的...

博達案葉素菲假釋報到 觀護人告知保持善良品行 緊張點頭說是

掏空博達公司的前董事長葉素菲入監服刑約11年，昨天假釋出監，今天上午8時許，在一名女性朋友陪同下至士林地檢署報到，經製作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。