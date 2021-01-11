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軍中辱罵長官 邱姓前女兵犯陸海空軍刑法被判1萬元

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

嘉義葉姓前士兵去年被控恐嚇長官，檢方依陸海空軍刑法對長官施強暴罪名起訴，可處1年到7年有期徒刑。不過台東一名在屏東服役的女憲兵前年在桃園受訓，以髒話辱罵林姓副分隊長，被原單位移送法辦，台東地方法院法官以陸海空軍刑法公然侮辱長官罪判刑1萬元罰鍰，平均每字2000元，且可易服勞役，檢方認為太輕，但後仍遭駁回定讞。

邱姓女子（26歲）原本在屏東憲兵隊第四分隊服役，前年5月在桃園市龜山慧敏營區受訓集合時，和林姓副分隊長衝突，當眾以髒話辱罵「不然在兇什麼?幹XXXX」，事後被原單位移送法辦。檢方以公然侮辱長官罪外起訴，台東地院簡易判決罰鍰1萬元。邱女去年3月已經退伍。

邱女事後表示，隔天她曾試著道歉並和林和解，但林不接受，她也很無奈。

檢方則表示，公然侮辱長官者可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；公然侮辱上官可處1年以下有期徒刑，拘役或10萬元以下罰金。法官判決明顯過輕，沒有警惕效果，決定上訴。

不過二審法官調出近年公然侮辱上官的判決，發現最重判有期徒刑2月，緩刑3年，罰鍰5萬元，最輕甚至無罪，認為一審判決並無不妥。

法官認為，當時集合完畢，林卻下令「所有人先留下來不要解散」，邱女逕行離去才發生衝突，邱女而情緒失控將大兵手記重摔在地，並對林姓副分隊長咆哮，林也有部分責任；且邱女退伍後迄今無業，經濟上依賴做粗工的丈夫，還育有1個孩子，負擔不輕，因此駁回上訴。

公然侮辱 台東 屏東

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