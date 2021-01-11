博達案葉素菲假釋報到 觀護人告知保持善良品行 緊張點頭說是

掏空博達公司的前董事長葉素菲入監服刑約11年，昨天假釋出監，今天上午8時許，在一名女性朋友陪同下至士林地檢署報到，經製作假釋筆錄、觀護人告知注意事項「要保持善良品行」，葉女低頭簽名緊張回答「是」。

葉女昨上午假釋出監，搭乘計程車快閃離去，一般來說，24小時內須至戶籍地所在的地檢署報到，但出監日碰上假日，可延至周一，今早8時許，葉素菲至士林地檢署向執行科檢察官報到，經製作假釋筆錄確認身分，再向觀護人報到。

葉女殘刑剩餘約6年8月，觀護人告知她，假釋期間時間不短，一定要遵守相關注意事項，包含須經許可才能出境、遷戶籍，還要「保持善良品行不得與素行不良人士往還」葉女緊張的聆聽，低著頭回答「是」，也答應依規定每月報到1次，整個過程約15分鐘後離去。

葉女33歲時以5百萬成立博達科技公司，並於1999年上市號稱全台首位上市公司女董座；她聲稱博達獨家的「砷化鎵」生產技術，訂單眾多，使股價登上股王寶座。

博達案轟動一時，經檢方調查，葉女為了維持股價，從1999年至2004年間，利用虛增營業額、境外交易套取公司資金等手法，掏空公司資產，最高法院2009年11月，依違反證券證券交易法，判刑14年確定，併科罰金1.8億；另又涉掏空博達子公司尚達，遭判4年確定，經聲請定應執行刑，法院裁定應執行16年8月、併科罰金1.8億。

據悉，當年檢調執行搜索，葉女躲起來1天多，才至調查站投案，外界解讀是葉女為了曾任國票金控董事長的丈夫林華德，怕自己出逃會影響林的職業聲譽。