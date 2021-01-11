北市萬華鬥毆釀一死 朱男等10人遭訴

台北市萬華區長順街去年10月間發生多人聚眾械鬥事件，造成一名林姓男子傷重不治。台北地檢署今天偵查終結，依殺人等罪起訴主嫌朱姓男子及9名共犯。

30歲的林姓男子於去年10月5日凌晨2時許偕6名友人，和另一方人馬相約萬華區長順街附近調解糾紛，林男期間遭人持刀刺傷，造成全身有多處刀傷，經友人駕車協助送台北馬偕醫院急救，仍傷重不治。警方翌日凌晨在廣州街逮捕22歲朱姓男子到案，循線逮捕其他共犯。

檢警調查，22歲的朱男自去年9月起多次以通訊軟體向一名蘇姓男子表達要購買大麻，但每次交易時朱男都爽約，讓蘇男的大麻上游林男心生不滿，透過管道查到朱男身分後，要蘇男帶人到朱男住家，拍攝朱男父親在門口的照片，並傳送給朱男，要他出面交代。

檢警追查，朱男與蘇男相約去年10月5日凌晨到長順街水門內廢棄車道談判，朱男事先以通訊軟體糾集9名同夥到場，埋伏躲藏，等到林男、蘇男及4名同夥到場後，雙方發生鬥毆，過程中朱男持彈簧刀朝林男胸部、腹部、腰部、背部猛刺後逃逸。林男送醫不治。

北檢偵辦後，認定朱男有殺人不確定故意，依殺人罪起訴朱男；朱男4名同夥持球棒、刀械或徒手攻擊林男，被依傷害致人於死罪嫌起訴。朱男另5名同夥在場未下手傷害，但從旁吶喊示威、煽惑鼓動，被依聚眾鬥毆致人於死而在場助勢罪嫌起訴。