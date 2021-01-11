伸手襲胸辯稱酒醉翻身 法官駁：酒醉不會抓摸兩下

基隆市蔡姓男子邀女性友人到雲林進香，當晚僅2人睡在香客大樓通舖的上舖。女子指控蔡抓摸她的右胸兩下，開口責問還被打傷。蔡辯稱若有，也是酒醉翻身不小心碰到。法官審理後，指蔡酒後仍能自行到上舖，未達無意識狀態；酒醉翻身碰觸他人身體，也不會抓摸兩下，認定有罪。

基隆地院審結，依刑法傷害罪處蔡拘役50日，另依性騷擾防治法性騷擾罪處拘役40日，應執行拘役80日。如易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

判決指出，蔡男與被害女子本是朋友，2019年11月9日蔡邀女子參加進香活動。當晚11點半左右，蔡在雲林縣斗南鎮一間宮廟香客大樓的廂房大通鋪上層，用左手抓摸女子的右胸。被害女子因尚未熟睡，立即起身坐起並出聲斥責。正要下床時，被蔡推倒並毆打，造成頭部、右眼挫傷及擦傷。

蔡男辯稱，進香當晚喝了很多酒，喝到已經茫了，爛醉如泥。回到香客大樓3樓廂房，直接爬到上舖睡覺。睡到一半感覺臉部被抓傷，因酒醉直接反抗，打旁邊的人，當時不知是誰，只記得旁邊的人說他有摸她胸部，但他不確定有沒有碰到她的胸部，如果有，也是酒醉翻身不小心碰到。

法院審理時，被害女子證稱，進香那天她坐蔡的車南下，蔡在車上提到亂倫的事，她覺得不能相信。蔡傳一些連結給她看，說世界上真有亂倫的事。

當晚她上舖左側靠牆位置，牆面有窗透光進來。2人都有喝酒，但走路不用人家攙扶，也可自行爬到上舖。她仰躺後，棉被蓋到胸部以下，剛閉上眼還沒睡著，感覺右胸被碰到後又抓2下。當時蔡有翻身，並用左手摸她的右胸。她覺得被侵犯很不舒服，跳起來大喊「你幹嘛摸我，你變態」，接著被打。

法官查出，蔡男當天確實用LINE傳送數則不倫戀影片給被害女子，堪認女子證詞可信。當天睡下舖的香客證稱，上舖只有蔡和被害女子，他不記得女子有說「你為何摸我」，但有聽到「啪啪」聲及蔡說「你怎麼打我」，女子說「蔡師傅，你怎麼這樣對我」，並到上舖排解。