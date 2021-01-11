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「再哭就讓妳死」 假藉還錢性侵前女友被判3年8月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

許姓男工人被控利用前女友想要拿回積欠金錢，邀約她到台南市租屋處後以體魄優勢、言語威嚇涉嫌性侵，許雖矢口否認 ，但台南地院法官根據她指證歷歷，及醫院驗傷證明，不採信許供詞，認定許觸犯強制性交罪，判處徒刑3年8月，全案可上訴。

判決說 ，許於2019年年初和成年女子交往為男女朋友，至同年8月分手，期間許欠她8萬元。許同年10月16日凌晨2點多，以通訊軟體聯繫她，以要給還錢為由，邀約前往許台南市租屋處，同日上午11點多前女友拿到2千元後即欲離去。

許希望與她復合遭拒絕後，恃體格優勢不顧她無意繼續交往，她還表明「不要」不願與許發生性交行為。許竟抓住她雙手、掐脖子稱「再哭就讓妳死」威嚇，違反她意願加以性侵，前女友事後不甘受辱報警法辦起訴。

許矢口否認強制性交，供稱約她到租屋處是要給她吃飯錢，不是要清償債務，當時兩人分分合合，是先發生性行為後，才為了債務吵架。

許前女友則表示，案發當天許以要還錢名義讓她去找他，因想拿回8萬元，並沒有直接和他撕破臉；當天不是自願發生性關係，有一直說不要，許還掐住她說「妳再哭的話就讓妳死」，案發後到成大醫院驗傷。

法官認為，女被害人二次證述案發過程，所述細節前後供述相符，認定她是出於親身經歷，再參照她在案發後報案時，臉上確實受有擦挫傷， 成大醫院驗傷診斷書也與A女證述相符，她並非憑空杜撰，認定許供詞為卸責之詞，不予採信。

許姓男工人被控違反前女友意願，涉嫌加以性侵，法官依許觸犯強制性交罪，判處徒刑3年8月，全案可上訴。示意圖/ingimage
許姓男工人被控違反前女友意願，涉嫌加以性侵，法官依許觸犯強制性交罪，判處徒刑3年8月，全案可上訴。示意圖/ingimage

成大醫院 性侵 債務

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