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桃園9歲男童偷買1萬元遊戲點數 家長氣炸提告獲賠

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名9歲男童到超商花1萬多元買線上遊戲點數，家長氣的對遊戲公司提告，一審以男童未成年、家長不同意購買，判公司返還1萬元；經公司上訴，主張合約明定若法定代理人主張退費，僅退未使用部分，二審合議庭認為，公司規避和潛在無行為能力人訂約的風險，非誠信之舉，予以駁回，不得上訴。

男童父母主張，兒子2019年11月、12月陸續到超商的i-bon多媒體事務機，向遊戲公司購買1萬元的貝殼幣，但男童是限制行為能力人，與遊戲公司間的買賣契約應得法定代理人同允許，而該交易沒經允准，父母拒絕承認，對公司提告返還不當得利。

桃園地院簡易庭一審認為，男童當時未滿20歲，也無證據顯示父母知道並同意他購買貝殼幣，加上男童在1個月內就花了1萬元，已超乎一般家長可預期程度，遊戲公司應負返還責任，判公司應幾付男童及家長1萬元。

遊戲公司不服上訴，表示依循消費者保護法、網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項，以會員系統服務經工業局查核，合約中明定若法定代理人主張退費，僅得退還「尚未使用之貝殼幣費用」，原審片面認定該退費內容不適用本件爭議。

公司指出，該交易地點在超商，根本無從判斷交易人是否是限制行為能力人，對公司而言僅能知道是有相關儲值進入遊戲，且對方買的貝殼幣已兌換成各種遊戲體驗狀態，並由男童享受，包括虛寶、人物造型等有價物，就算貝殼幣用盡無法返還，雙方互負債務得互相抵銷。

桃院二審合議庭認為，原審除確認男童未滿20歲，雙方買賣契約因父母拒絕不生效力，並說明法官在具體個案中對於法律之確信，有權就爭訟的契約條款解釋及適用，經訂入合約中的系爭事項已與民法有所抵觸，違反誠信原則，對消費者顯失公平，應屬無效。

合議庭認為，遊戲公司雖准許無行為能力人，在未得法定代理人同意線上買貝殼幣時，得請求退費，但卻不問任何情形，只同意退還尚未使用的貝殼幣費用，也就是將不問消費者能力行為，任憑消費者使用網路購物，而使契約處於未定致無效的風險，完全轉嫁給消費者。

合議庭指出，若退費內容不問個案，可一體適用，則網路銷售業者自不會省思應如何以「實名購買制」或「其他可經審核行為能力的付款方式」，以減少該契約無效帶給消費者的風險。

該男童僅9歲，是剛脫離無行為能力階段，應無法了解遊戲公司合約細節，認為公司以概括說明的合約、事後退還未使用商品費用的方式，規避自己與潛在無行為能力人訂約的風險，實非誠信之舉，認為上訴無理由，予以駁回。

9歲男童到超商以線上買了1萬多元遊戲點數，法院認定男童是限制行為能力人，家長也不同意，判遊戲公司應返還家長1萬元。記者曾健祐／攝影
9歲男童到超商以線上買了1萬多元遊戲點數，法院認定男童是限制行為能力人，家長也不同意，判遊戲公司應返還家長1萬元。記者曾健祐／攝影

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