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董事侵占校產 法院判盛天麟得賠及人國小1.8億

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市私立及人高中前董事長盛天麟涉嫌侵占校產，一、二審均被法院判刑，由於有部分侵占款項來自其擔任董事的及人國小，因此也被國小追討不法所得。本報資料照片
新北市私立及人高中前董事長盛天麟涉嫌侵占校產，一、二審均被法院判刑，由於有部分侵占款項來自其擔任董事的及人國小，因此也被國小追討不法所得。本報資料照片

新北市私立及人高中前董事長盛天麟涉嫌侵占校產，一、二審均被法院依業務侵占等罪判處4年徒刑，另有5月徒刑得易科罰金。由於有部分侵占款項來自其擔任董事的及人國小，因此也被國小追討不法所得；民事訴訟審理時，盛天麟雖然否認有拿學校的錢，但說法未被採信，最後被新北地院判賠國小1.8億餘元。

判決指出，盛天麟2005年到2016年擔任及人高中董事長，也擔任及人國小董事，期間多次指示校務人員將學生的課後輔導費依比例分好，將校款當成個人獲利，收進自己口袋；盛天麟因為侵占校產一審被新北地院依業務侵占等罪判刑4年，另有5月得易科罰金，上訴二審後也被高等法院駁回。

民事部分，及人國小興訟指稱盛天麟與弟弟盛平麟共同侵占學生制服、營養午餐、才藝班和夏令營等費用，自95學年度自104學年度共3.6億餘元，由於2兄弟是平分這筆錢，因此盛天麟應賠償1.8億餘元。

審理時，盛天麟辯稱2011年的結餘款是已分居的妻子收取，與他無關，2011年之後所拿到的429萬元現金則是合法租金，並無侵害學校財產權的情事，但說法未被採信。

法院調查，盛平麟在刑事案件審理時即承認「及人國小結餘款部分，我和盛天麟是一人一半」，並說「我與盛天麟2人講好，若及人國小有盈餘，我會分一半給他」等語。另外，負責分錢的校務人員也證稱，錢按照比例分好之後，盛天麟的部分原本是交給其妻，後來盛天麟有要求再分成2份，因此未採信其說法。

制服 民事訴訟

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