經理中年被資遣想改當清潔工 還遭雇主年齡歧視不錄用

桃園1間食品公司以業務緊縮、表現不佳資遣黃姓員工，黃回覆願改任移工的清潔打掃工作，和妻子向公司負責人協商時，對方卻說「你都那麼多歲了，來做這種打掃清潔，甘好？」並拒絕，黃申訴遭年齡歧視，桃市府對公司開罰30萬元，公司提行政訴訟，法院也認定有年齡歧視駁回，可上訴。

李男指出，2018年3月19日起任職，後公司以生意不好、業務緊縮，同年7月31日終止和他之間勞務契約，他於徵詢工作意願調查表填報回覆願意擔任外國人所從事工作，公司卻表示他年紀大不錄用，經桃園市就業歧視委員會認定成立年齡歧視，桃園市府對公司開罰30萬元。

該公司不服遞經勞動部駁回訴願，再提行政訴訟，主張公司有8人超過50歲和李男同齡，資遣黃是因業績不好、黃表現不如預期，沒有年齡歧視。

公司還說，當時黃和他妻子來找負責人，雙方言談氣氛融洽，黃妻說先生以前在外面都是做總經理的，他肯做移工的清潔打掃是大材小用，充滿委屈。而負責人感到對方心情，才安撫順勢說「對啊，你都那麼多歲了，來做這種打掃清潔，甘好（台語）」，是種「於心不忍」的意思。

桃園市府則說，李填表回覆願意擔任外國人所從事工作，公司負責人卻當面表示年紀大不予雇用，顯見有年齡歧視，認為原處分無誤。

法院查，食品公司2017年10月至隔年7月每月業績受益，落在900萬元至1240萬元間，每月營收均為正數，並無虧損一事，另對於公司指稱李男「不思自己工作表現」、「個性刁鑽、四處找麻煩」，是指李被資遣後四處找有關單位申訴，而非就他工作能力、身心狀況考量。

法院並比對李男任職的業務部績效，發現他在任職前後的每月達成率並無明顯差異，可見公司將績效不佳歸咎於李個人工作表現不如預期，並無可取。