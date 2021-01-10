不滿遭鐵棍毆打 追逐115公尺持尖刀刺死越南同鄉

武姓越南籍移工不滿排解朋友糾紛遭陳姓移工毆打，找來范姓移工分別持尖刀、安全帽尋釁，從後方持刀刺進右胸壁，抽刀血跡四濺後，還追趕一百多公尺痛毆陳，當場失去生命徵象送醫不治。士林地院審結，依照傷害致死罪，均判處10年徒刑。

35歲武男、37歲范男、29歲陳男都是八里地區工廠的合法越南移工，分屬不同公司，去年6月25日，武男為了排解朋友糾紛，遭陳男持鐵棍毆，26日未獲陳道歉，案發27日由范騎機車載著武男，經過忠孝路與忠四街口，看見陳男和朋友走在路上，隨即趨前追趕。

判決指出，武、范主觀上想要教訓陳，無殺害故意，武持長30公分的尖刀從陳的背後，由右上往左下刺入右胸部外側，刺穿右肺、下腔靜脈連接右心房位置，武抽刀後又動手攻擊陳。

范則明知武對陳心生不滿，持安全帽共同尋釁，攻擊前來幫忙的男子阿輝，受傷的陳男見狀往文心街方向逃跑，武、范分別持尖刀、安全帽緊追在後，追了約115公尺；范持安全帽丟陳，雖未擊中但陳不慎跌倒，范旋即上前徒手毆打陳的背部、動腳踢陳的頭，武又持刀上前砍了肢體數下。

陳男在2人離開現場後，勉力坐起最後仍不支倒地，因右胸臂穿刺刀傷，造成血氣胸、低血容性休克，到院前失去生命徵象，急救宣告不治。

武男在法庭上坦承傷害致死罪，當時用右手拿刀，過程太快、很混亂，不記得怎麼刺傷陳男，「陳男朝著我跑過來，為了反擊才拿刀亂揮，恰巧有人從後推我，可能那時刺到」。范男承認揮安全帽打陳、動腳踢陳，僅認傷害罪。

合議庭勘驗現場監視器、現場血跡照片、追逐路線圖、相驗屍體證明書等證物，以及陳男的朋友證稱，兩男分別持刀、安全帽追逐陳，其中一人說「看你還敢不敢打我」。

合議庭認定，武、范下車出有多處血點，血跡噴濺角度位置，恰與陳男右胸壁傷傷位置角度、高度相當，認定武下車後不久持尖刀從後方刺擊陳男右胸壁。

合議庭指出，武僅係因友人遭陳的朋友傷害，到場排解時反遭毆打，事後又未得陳道歉，才會心生不滿，率爾持刀行刺，刺到要害引發大量出血喪命，非有重大深仇或怨恨；范則從未與陳從未有衝突。

再者，案發時間地點，是晚上七時許人潮熙攘的大馬路邊，陳還有同行友人，致命傷右胸壁面積小非容易瞄準位置等，認定動手目的在教訓陳男。