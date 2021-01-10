績優員警洩露民眾個資 懲戒法院判休職1年

原台中市警察局鄭姓小隊長，涉嫌洩露8名民眾的個資給一名蕭姓男子，讓蕭男藉此騷擾民眾。法院判決鄭男1年6月徒刑，緩刑4年。懲戒法院判決鄭男休職1年。可上訴。

判決指出，鄭男於民國107年10月至108年4月間擔任台中市警察局少年警察隊小隊長，他之前陸續借款給蕭男新台幣120萬元，案發前向蕭男催討債務；為了讓蕭男獲取財物以償還債務，竟利用職權查出8名民眾的個人資料，提供蕭男使用。

判決表示，蕭男獲取鄭男提供的資料後，藉此騷擾被害人，企圖獲取財物還債。台中市警方偵辦一起毒品案時，意外在蕭男手機中查出有民眾的個人資料，深入調查後，案件才曝光。台中地檢署依違反個人資料保護法起訴鄭男；一審判刑5月，二審改判1年6月徒刑，緩刑4年確定。

鄭男案發後被調職刑事警察大隊偵查佐，台中市政府將他移送懲戒法院審理。

鄭男答辯指出，他擔任警員多年，長久以來考績均列甲等，深獲長官肯定，也沒有任何前科，曾因察舉違反槍砲案等嚴重不法事件，一次記二大功專案考績，有功勞也有苦勞。他肩負家庭經濟重擔，希望從輕懲戒，以勵自新。

懲戒法院認為，鄭男身為警員，竟未能守法守分，而有損及政府信譽及侵犯人民資訊隱私權的逾矩行為，審酌鄭男已坦白認過，並與被害人達成和解，判決休職1年。全案可上訴。