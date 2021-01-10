快訊

家樂福嗆主動撤銷台灣豬標章 農委會急滅火：感謝配合

績優員警洩露民眾個資 懲戒法院判休職1年

中央社 / 台北10日電

台中市警察局鄭姓小隊長，涉嫌洩露8名民眾的個資給一名蕭姓男子，讓蕭男藉此騷擾民眾。法院判決鄭男1年6月徒刑，緩刑4年。懲戒法院判決鄭男休職1年。可上訴。

判決指出，鄭男於民國107年10月至108年4月間擔任台中市警察局少年警察隊小隊長，他之前陸續借款給蕭男新台幣120萬元，案發前向蕭男催討債務；為了讓蕭男獲取財物以償還債務，竟利用職權查出8名民眾的個人資料，提供蕭男使用。

判決表示，蕭男獲取鄭男提供的資料後，藉此騷擾被害人，企圖獲取財物還債。台中市警方偵辦一起毒品案時，意外在蕭男手機中查出有民眾的個人資料，深入調查後，案件才曝光。台中地檢署依違反個人資料保護法起訴鄭男；一審判刑5月，二審改判1年6月徒刑，緩刑4年確定。

鄭男案發後被調職刑事警察大隊偵查佐，台中市政府將他移送懲戒法院審理。

鄭男答辯指出，他擔任警員多年，長久以來考績均列甲等，深獲長官肯定，也沒有任何前科，曾因察舉違反槍砲案等嚴重不法事件，一次記二大功專案考績，有功勞也有苦勞。他肩負家庭經濟重擔，希望從輕懲戒，以勵自新。

懲戒法院認為，鄭男身為警員，竟未能守法守分，而有損及政府信譽及侵犯人民資訊隱私權的逾矩行為，審酌鄭男已坦白認過，並與被害人達成和解，判決休職1年。全案可上訴。

警察 台中市

延伸閱讀

佯稱代管塔位購買骨灰罈 男詐10萬元賠款5千獲判緩刑

嘉義狼師乘機摸女高中生胸、下體 15萬和解二審獲緩刑

五月天開唱「實名制」恐洩個資 相信音樂道歉改祭四招

五月天8日起再開唱 主辦單位改善實名制登記入場

相關新聞

經理中年被資遣想改當清潔工 還遭雇主年齡歧視不錄用

桃園1間食品公司以業務緊縮、表現不佳資遣黃姓員工，黃回覆願改任移工的清潔打掃工作，和妻子向公司負責人協商時，對方卻說「你...

高雄苓雅KTV外爆1酒客遭圍毆 警快打壓制逮7人

高雄苓雅區大順三路今凌晨發生圍毆！孫姓男子及黃姓男子今凌晨3點多疑剛從KTV喝完酒離開，孫對著不認識的路人陳姓男子咆哮，...

辱警「蜆仔有夠天」男出庭致歉：當天精神不好

台中市任姓男子在去年6月間騎車行經中區台灣大道時，因轉彎未打方向燈，遭警方攔查，但他不配合提供資料，還以台語辱罵警員「你...

搶匪落網佯內急謊稱「雙手大便」 趁警抽紙逃走被判刑

台中市林姓男子因缺錢花用，涉嫌在去年9月間，行竊他人機車後，在公益路一帶尋找行搶目標，因廖姓女子手提名牌LV包包，林下手...

騎機車不滿被取締違規 他三字經辱警判拘

黃姓男子被控於去年11月間，騎機車行經台南市鹽水區忠孝路，因開啟左轉方向燈，為田姓警員攔查，並製作舉發違反道路交通管理事...

3秒膠灌門鎖報復廟公 法官認他有委屈判免刑

基隆市林姓男子在土地公廟旁擺攤，懷疑是鄭姓廟公在攤位旁停車干擾他做生意，用3秒膠灌入土地公廟的門鎖報復，挨告毀損。基隆地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。