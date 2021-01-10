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高雄苓雅KTV外爆1酒客遭圍毆 警快打壓制逮7人

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄苓雅區大順三路今凌晨發生圍毆！孫姓男子及黃姓男子今凌晨3點多疑剛從KTV喝完酒離開，孫對著不認識的路人陳姓男子咆哮，進而口角，結果引發孫慘遭5人涉拉扯、毆打，警方快打趕抵立即壓制7人，但孫被打得臉、鼻子及嘴角流血，送醫治療，除孫以外，警方預計將6人依妨害秩序罪嫌送辦。

警方查出，孫姓男子、黃姓男子昨晚到高雄苓雅區1間KTV唱歌、飲酒，直到今凌晨3點多結束，才剛走出KTV門口不久，孫疑喝不少，對著不認識但同樣也喝酒的陳姓男子咆哮，互看不順眼爆口角，陳的友人更上前助陣，變成5人攻擊孫1人的衝突。

警方約凌晨3點25分獲報苓雅區大順三路162巷口有糾紛，派遣快打部隊到場，當時現場仍有人動手、情緒激動，員警大喊「趴下」也拿辣椒水約制，立即把7人分別壓制在地停止衝突，有人不服還嗆「我又沒打」；孫在拉扯互毆過程造成頭、臉擦挫傷，送醫就診治療，警方也將全部人都帶回偵辦。

據初步釐清，孫姓男子遭陳姓男子一方5人攻擊，但應只有3人動手，但警方仍預計除孫以外，孫的黃姓友人、陳的一方5人，共6人都依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄警方約今天凌晨3點25分獲報苓雅區大順三路162巷口有糾紛，派遣快打部隊到場。記者林伯驊／翻攝
高雄警方約今天凌晨3點25分獲報苓雅區大順三路162巷口有糾紛，派遣快打部隊到場。記者林伯驊／翻攝

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