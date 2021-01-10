辱警「蜆仔有夠天」男出庭致歉：當天精神不好
台中市任姓男子在去年6月間騎車行經中區台灣大道時，因轉彎未打方向燈，遭警方攔查，但他不配合提供資料，還以台語辱罵警員「你蜆仔，實在有夠天耶」，遭警方依妨害公務現行犯逮捕，任在被逮捕時，還不配合造成警員手指擦挫傷，任在法院審理時道歉，辯稱因失業、精神狀況不佳，才會失控，台中地院依妨害公務、傷害，判拘役40天，得易科。
判決書指出，任姓男子在去年6月2日凌晨1時許，騎車行經中區台灣大道、中華路時，因第二警分局的警員在附近巡邏，發現任右轉沒打方向燈，因此前往攔查，未料任被攔下後，態度不配合，也不願告知警方機車所有人為何人，還以台語辱罵警員「恁蜆仔」、「你實在有夠天耶」等語，並以手勢指著警員。
警員認定任姓男子妨害公務，當場依現行犯逮捕，但任仍不配合，還不斷掙扎拒捕，過程中造成警員手指擦挫傷。
全案依侮辱公務員、傷害二罪起訴後，由台中地院審理，任姓男子在案件審理時，向法官當面道歉，還解釋當天他是因失業、經濟狀況不佳，加上有母親需要撫養，精神狀況不佳，才會做出失控犯行，法院審酌任已有悔意，且與當事人達成調解，因此依法判拘役40天，得易科4萬元，可上訴。
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