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搶匪落網佯內急謊稱「雙手大便」 趁警抽紙逃走被判刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子因缺錢花用，涉嫌在去年9月間，行竊他人機車後，在公益路一帶尋找行搶目標，因廖姓女子手提名牌LV包包，林下手行搶，警方獲報後，循線將林拘提到案，但林在警局詢問時，佯稱肚子痛，又向警方佯稱「雙手沾到大便」，要戒護警員幫忙拿衛生紙，林就趁警員抽衛生紙時逃出警局，但仍被警方查獲，台中地院審結，依搶奪等罪，判刑1年9月，其中9月得易科。

判決書指出，林姓男子因經濟困頓，他在去年9月1日，先向女友借機車後，當作交通工具，並行竊一頂他人的安全帽，林先騎女友機車，尋找可以作案使用的機車，正巧在忠明路一帶，發現黃姓男子的機車沒拔鑰匙，林順勢騎走黃的機車後，同日深夜11時許，林發現廖姓女子手提名牌LV包包，行搶得手。

林姓男子先作案機車、安全帽棄置在路旁後，搭乘計程車離開，再騎女友機車返回住處，林將搶得的名牌包、皮夾、零錢包的物品，贈送給女友，而手提包內的現金4000元，他則拿去還債與日常生活花用。

警方獲報後，循線在4日下午一時許，拘提林到案，林在警局接受警方詢問時，藉口需要上廁所，當時一名警員帶林到廁所，林隨後又藉口雙手沾滿排泄物，要警員幫忙抽衛生紙擦拭，警員不疑有他，轉頭幫忙抽衛生紙時，林趁隙逃逸，林逃出警局後約30分鐘，警方即循線在三民路一帶的住宅樓梯間，查獲林。

台中地院審結，認定林姓男子涉犯竊盜、搶奪、脫逃等罪，依法判刑1年9月，其中9月得易科罰金27萬，可上訴。

台中市林姓男子涉嫌在去年間搶奪他人名牌包，落網後又藉口內急，趁隙逃出警局，台中地院審結，依法判刑1年9月，部分得易科。圖／報系資料照
台中市林姓男子涉嫌在去年間搶奪他人名牌包，落網後又藉口內急，趁隙逃出警局，台中地院審結，依法判刑1年9月，部分得易科。圖／報系資料照

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