騎機車不滿被取締違規 他三字經辱警判拘

黃姓男子被控於去年11月間，騎機車行經台南市鹽水區忠孝路，因開啟左轉方向燈，為田姓警員攔查，並製作舉發違反道路交通管理事件通知單，黃誤收舉發通知單移送聯後隨即離去，田騎車尾隨要向取回移送聯改，黃涉嫌以三字經侮辱田。台南地院依黃觸犯侮辱公務員罪，判處拘役20天，得易科罰金，案可上訴。

判決指出，37歲黃姓騎士去年11月12日下午5點，騎機車行經鹽水區忠孝路與新中路口，因未依規定開啟左轉方向燈，為新營警分局鹽水分駐所田姓員警，並製作舉發違反道路交通管理事件通知單，因黃誤收該舉發通知單移送聯後隨即離去，應收通知聯，田騎車尾隨在後。

當天下午5點22分，田在黃住處前，要向黃取回移送聯，改交付通知單，黃不滿遭告發交通違規，竟以三字經髒話公然侮辱田姓警員，被當場逮捕法辦起訴。