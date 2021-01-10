竹縣警局股長伸鹹豬手 圖書館偷摸女學生臀遭判刑調職

新竹縣政府警察局一名46歲儲姓保防科股長，去年3月休假到新北市立圖書館8樓看書報時，竟偷摸一名讀書後想睡女學生的臀部，過程還被其他民眾拍下來，儲男因違反性騷擾防治法遭判拘役30天可易科罰金，新竹縣警察局獲知後，除記小過1次，也將儲調離非主管職，並列為輔導對象以示懲戒。

根據新北地方法院判決，儲男去年3月13日晚間，利用休假前往新北市立圖書館中港分館8樓的自修室看書報，坐在一名當時年約20歲的女學生身邊，發現該女學生讀書後疑有睏意，竟趁其不備突伸手撫摸其臀部。

女學生被嚇醒，現場目擊民眾也拍下過程作為證據，雖儲男坦承犯行並有意與女學生和解，但女學生拒絶，堅持提告。新北法院審理時，儲男坦白犯行且與被害女學生證詞一致，認為儲男為逞一己私欲，趁人不備徒手摸臀，欠缺對他人身體自主權利的尊重，雖坦承犯行，態度尚可，但被害女拒絶和解，因此判處30天因此依違反性騷擾防治法判拘30日，易科罰金3萬元。

判決去年8月出爐，但縣警局近日才得知儲男遭判刑，立即由督察室調查釐清，確認屬實後記1小過處分，調離非主管職，並列為輔導對象。