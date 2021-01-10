佯稱代管塔位購買骨灰罈 男詐10萬元賠款5千獲判緩刑

林姓男保險員鎖定一名持有玉佛寺塔位的邱姓女子，2018年3月陸續以電話、會談方式向邱佯稱，若交給他處理購入骨灰罈等相關配備，邱的塔位可販售較高價格，成功從邱身上詐取10萬元，直到邱發現對方根本沒有要協助處理骨灰罈，向其提告；新竹地院審理終結，林趕緊向邱道歉，當庭賠款邱5000元取得和解，才獲判緩刑。

林男得知邱女在玉佛寺持有塔位，2018年3月陸續以電話、會談方式說服邱交由他處理購入骨灰罈等相關配備，邱女不疑有他，和林約在桃園一處餐廳內簽訂買賣投資受訂單，並當場交給林5萬元，之後再將剩下的5萬元匯款給林，之後卻發現林根本沒有要替她處理塔位相關事宜，向林提告。