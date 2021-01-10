母嗜賭經常將幼兒棄寄賭場 兒長大請求免扶養法官裁准

張姓男子向法院主張，母親年輕時未婚生下他後，沉迷賭博，經常將他寄放在賭場；母親結婚後，仍因愛賭對他鮮少關心；母親年老後住在安養中心，張向台南地院聲請免除扶養義務。法官認為張母對於兒子在成年前，沒有正當理由未盡扶養義務，情節重大，裁定免除扶養。

張表示，他記得年幼時，時常被相對人棄寄於賭場及親友家，少則1、2日，多則數月，三餐不一定有的吃，睡覺也要躲著睡，讓他受盡身心折磨。

張主張，母親結婚後仍因嗜賭，時常向父親索錢，父親以借貸度日，直到他請國三那年，父親表示無能力供他念高中，他投入軍旅後，母親仍四處借錢，讓他背了人情及大筆的金錢黑鍋。

張向法官表示，2017年父親過世後，留下軍眷配宅公寓給母親，同年8月中他才知道母親已經把父親留下遺產花光，房子抵賣還債。張說，他有糖尿病，有二個小孩要養，無力扶養母親。

張母除了領有先生過世後半俸約1萬9千元外，沒有其他財產，不夠負擔養護中心費用，有接受扶養需要。

但法官認定，張母未婚生下兒子後，將兒子交由母親、姊妹照顧，卻未支付任何扶養費用，親友都不願長期照顧。待張母將兒子接回，竟帶至賭場、風化場所生活，並未提供穩定健全生活環境。