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摩鐵慶生會大亂鬥 男頂替認開車撞人被抓包 偽證罪起訴
5年前一場摩鐵慶生會因故變成兩幫人馬大亂鬥，混亂中一人遭汽車撞傷，曹姓男子事後頂替友人自稱開車撞人被抓包，新北地檢署日前依偽證罪起訴曹男。
蔡姓、張姓、王姓男子於104年9月3日凌晨與王姓男子等10人在新北市林口區一間汽車旅館為李姓友人舉辦慶生會，因黃姓男子與慶生會中一人有債務糾紛，黃男夥同綽號「伯宏」男子與鍾姓、曹姓男子等多人前往汽車旅館討債。
因一言不合，雙方人馬在旅館大門及中庭上演全武行，追債一方的鍾姓男子在混亂中，遭對方持利刃刺傷腹部及背部，當場肚皮腸流，還遭蔡姓、張姓、王姓男子3人拖行持續動手毆打。
綽號「伯宏」男子見狀，連忙駕車衝入欲救鍾男時，猛力撞上對方另一名王姓男子，導致王男全身多處擦撞傷及顱內出血，傷勢嚴重。案發後，曹男自行到派出所投案，自稱是他駕車撞傷王男。
新北地院於107年8月底，依殺人未遂罪將蔡姓及張姓男子判刑7年6個月，王男判刑6年；曹男也被判刑6年，4人一審後提出上訴。
高院檢視案發當時汽車旅館監視器畫面，發現曹男駕車被在旅館大門口，而撞上王男的是另一輛汽車，曹男也當庭坦承頂替，高院雖撤銷曹男殺人未遂罪部分，新北地檢署日前依偽證罪嫌起訴曹男。
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