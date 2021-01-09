快訊

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

國家警報大響！19:35規模5.7地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩鐵慶生會大亂鬥 男頂替認開車撞人被抓包 偽證罪起訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

5年前一場摩鐵慶生會因故變成兩幫人馬大亂鬥，混亂中一人遭汽車撞傷，曹姓男子事後頂替友人自稱開車撞人被抓包，新北地檢署日前依偽證罪起訴曹男。

蔡姓、張姓、王姓男子於104年9月3日凌晨與王姓男子等10人在新北市林口區一間汽車旅館為李姓友人舉辦慶生會，因黃姓男子與慶生會中一人有債務糾紛，黃男夥同綽號「伯宏」男子與鍾姓、曹姓男子等多人前往汽車旅館討債。

因一言不合，雙方人馬在旅館大門及中庭上演全武行，追債一方的鍾姓男子在混亂中，遭對方持利刃刺傷腹部及背部，當場肚皮腸流，還遭蔡姓、張姓、王姓男子3人拖行持續動手毆打。

綽號「伯宏」男子見狀，連忙駕車衝入欲救鍾男時，猛力撞上對方另一名王姓男子，導致王男全身多處擦撞傷及顱內出血，傷勢嚴重。案發後，曹男自行到派出所投案，自稱是他駕車撞傷王男。

新北地院於107年8月底，依殺人未遂罪將蔡姓及張姓男子判刑7年6個月，王男判刑6年；曹男也被判刑6年，4人一審後提出上訴。

高院檢視案發當時汽車旅館監視器畫面，發現曹男駕車被在旅館大門口，而撞上王男的是另一輛汽車，曹男也當庭坦承頂替，高院雖撤銷曹男殺人未遂罪部分，新北地檢署日前依偽證罪嫌起訴曹男。

摩鐵慶生會變大亂鬥，曹姓男子頂替友人自稱開車撞人被抓包，新北地檢署依偽證罪起訴。圖／報系資料照
摩鐵慶生會變大亂鬥，曹姓男子頂替友人自稱開車撞人被抓包，新北地檢署依偽證罪起訴。圖／報系資料照

汽車旅館 殺人

延伸閱讀

傳播妹遭性侵驗出6種藥物 開趴男判刑3年6月

癌末毒販「住院還在賣毒」 遭黑吃黑躲旅館

辦公室外遇戀情 他約人妻泡湯、上摩鐵嘿咻下場賠40萬

太噁！外出住宿別碰這東西 摩鐵員工爆內幕讓人作嘔

相關新聞

嘉義狼師乘機摸女高中生胸、下體 15萬和解二審獲緩刑

黃姓男子3年前擔任嘉義縣某高中教師，並兼任樂旗隊指導老師，趁搭乘遊覽車出遊，撫摸女學生胸部及下體，還引誘女學生用LINE...

摩鐵慶生會大亂鬥 男頂替認開車撞人被抓包 偽證罪起訴

5年前一場摩鐵慶生會因故變成兩幫人馬大亂鬥，混亂中一人遭汽車撞傷，曹姓男子事後頂替友人自稱開車撞人被抓包，新北地檢署日前...

酒駕阿北付2萬元換不查扣機車？高市警員遭督察組送辦

高雄市林園警分局爆發疑似員警不當收賄案，洪姓男子本月1日被徐姓警員查獲酒駕，依法應該查扣機車，但洪男提供2萬元當保證金，...

僅國小畢業幫製作假牙、工具齊全像診所 法院判刑6個月

蔡姓男子國小畢業，不具任何齒模技術員等資格，私下幫他人製齒模、裝假牙，日前為謝姓男子裝假牙發生消費糾紛，謝憤而提告，檢警...

高雄警員查酒駕未扣車 竟收「保證金」2萬元放水遭送辦

高雄市警林園分局港埔派出所徐姓警員發現洪姓男子酒駕，依法開罰單卻沒扣車，讓洪再騎車離去，直到4天後洪繳過罰單，到派出所要...

台南府會現勘七股光電廠 工地經理與民代口角判不罰

中興電工公司在台南市七股區興建太陽能光電廠被控提前偷跑，現場無圍籬，造成塵土飛揚，且台糖林地還被大舉剷除，議長郭信良去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。