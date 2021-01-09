嘉義狼師乘機摸女高中生胸、下體 15萬和解二審獲緩刑

黃姓男子3年前擔任嘉義縣某高中教師，並兼任樂旗隊指導老師，趁搭乘遊覽車出遊，撫摸女學生胸部及下體，還引誘女學生用LINE傳胸部及下體影像，經女生父親發現報警，也遭校方解聘且離婚，一審認他對少年犯乘機猥褻、猥褻罪分處10月、5月徒刑，他與檢方均不服上訴，黃認罪深表悔意，與家長以15萬元和解，二審改判8月、4月徒刑，均緩刑3年，可上訴。

檢警調查，黃是嘉義縣某高級中學國中部教師，2017年9月起，擔任女學生國一生物老師，並兼任樂旗隊的管理。他於2018年12月間帶領樂旗隊成員搭乘遊覽車至高雄大型購物中心遊玩途中，趁與女學生同坐、睡著不知抗拒之際，將手伸進衣服內撫摸胸部，及從褲子大腿破洞設計處隔著內褲撫摸下體。

另2019年2月間帶領樂旗隊成員至嘉義市文化中心觀看他校舞蹈表演，與女生同坐在觀眾席角落，伸手拉她左手隔著褲子撫摸自己下體。同月某晚還引誘女生透過LINE，拍攝胸部、下體等照片影像供他欣賞，黃還用LINE視訊傳「浴巾拿開、討厭玉君、抽玉君」等文字。同校老師經學生告知，向學校性別平等教育委員會提出檢舉後，警方循線查獲。

黃表示，他們單純是視訊，目的就是講話、聊天，沒有刻意讓女學生拍照給他看。他們視訊地點是在她房間、戶外、浴室。女學生洗完澡圍著浴巾會跟她視訊，沒有刻意讓她露點給他看。

一審認他對少年犯乘機猥褻、猥褻罪分處10月、5月徒刑，另引誘少年製造猥褻行為的電子訊號罪嫌，因證據不足判無罪。檢方不服上訴，黃認判太重也上訴。

台南高分院合議庭認，黃因一時情慾衝動而未及思慮周全，致罹刑章，且自承違反教師倫理，與學生互動太過親密的錯誤，已知悔悟；審理期間，已與家長達成和解，約定賠償15萬元，取得原諒。

合議庭審酌，黃身為女學生老師，案發當時已婚且有小孩，具有相當社會生活經驗，本應基於老師的身分教育保護女學生，竟趁女學生睡著之際，撫摸其胸部及下體，還拉女學生左手隔著褲子撫摸其陰莖，所為違反師生倫常界限，嚴重違背善良風俗，也對社會產生負面影響。