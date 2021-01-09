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酒駕阿北付2萬元換不查扣機車？高市警員遭督察組送辦
高雄市林園警分局爆發疑似員警不當收賄案，洪姓男子本月1日被徐姓警員查獲酒駕，依法應該查扣機車，但洪男提供2萬元當保證金，如願換取警員不要查扣機車，並在繳清罰金後取回保證金。林園分局內部得知消息，主動函送偵辦，報請檢察官介入偵辦。
本月1日洪姓男子喝酒騎車被港埔派出所徐姓警員查獲，當天酒測值為每公升 0.15 毫克，依規定要查扣機車，裁罰程序完成後才能發還，不過洪男的機車並未被依法查扣。
林園分局督察組今天指出，洪男當天以急需用機車為由，主動支付2萬元「保證金」，哀求徐姓警員不要查扣機車，徐配合收下這筆保證金；數日後洪繳清1萬5千元罰金，前往派出所取回2萬元。
督察組指出，徐姓警員與洪姓男子都堅稱2萬元是保證金，分局檢附相關證據請高雄地方檢察署指揮偵辦，將釐清徐姓警員是否涉及貪污治罪條例的違背職務受賄罪嫌。
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