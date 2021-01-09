快訊

毛齊哥17次鞠躬道歉！要原諒嗎？女外送員4字回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕阿北付2萬元換不查扣機車？高市警員遭督察組送辦

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市林園警分局爆發疑似員警不當收賄案，洪姓男子本月1日被徐姓警員查獲酒駕，依法應該查扣機車，但洪男提供2萬元當保證金，如願換取警員不要查扣機車，並在繳清罰金後取回保證金。林園分局內部得知消息，主動函送偵辦，報請檢察官介入偵辦。

本月1日洪姓男子喝酒騎車被港埔派出所徐姓警員查獲，當天酒測值為每公升 0.15 毫克，依規定要查扣機車，裁罰程序完成後才能發還，不過洪男的機車並未被依法查扣。

林園分局督察組今天指出，洪男當天以急需用機車為由，主動支付2萬元「保證金」，哀求徐姓警員不要查扣機車，徐配合收下這筆保證金；數日後洪繳清1萬5千元罰金，前往派出所取回2萬元。

督察組指出，徐姓警員與洪姓男子都堅稱2萬元是保證金，分局檢附相關證據請高雄地方檢察署指揮偵辦，將釐清徐姓警員是否涉及貪污治罪條例的違背職務受賄罪嫌。

洪姓老伯酒駕遭徐姓員警查獲，督察組得知後主動送辦。記者徐白櫻／翻攝
洪姓老伯酒駕遭徐姓員警查獲，督察組得知後主動送辦。記者徐白櫻／翻攝
洪姓老伯酒駕遭員警查獲，支付2萬元當保證金給處理員警，林園分局督察組調查函送。記者徐白櫻／翻攝
洪姓老伯酒駕遭員警查獲，支付2萬元當保證金給處理員警，林園分局督察組調查函送。記者徐白櫻／翻攝

收賄 貪污 檢察官

延伸閱讀

西岸濕地驗出H5N8禽流感病毒 高市動保處籲小心

台南男酒駕載女友撞警車 遭圍捕破窗制伏送辦

高雄警員查酒駕未扣車 竟收「保證金」2萬元放水遭送辦

鼓勵檢舉違規居家檢疫者 高市推吹哨者條款

相關新聞

酒駕阿北付2萬元換不查扣機車？高市警員遭督察組送辦

高雄市林園警分局爆發疑似員警不當收賄案，洪姓男子本月1日被徐姓警員查獲酒駕，依法應該查扣機車，但洪男提供2萬元當保證金，...

僅國小畢業幫製作假牙、工具齊全像診所 法院判刑6個月

蔡姓男子國小畢業，不具任何齒模技術員等資格，私下幫他人製齒模、裝假牙，日前為謝姓男子裝假牙發生消費糾紛，謝憤而提告，檢警...

高雄警員查酒駕未扣車 竟收「保證金」2萬元放水遭送辦

高雄市警林園分局港埔派出所徐姓警員發現洪姓男子酒駕，依法開罰單卻沒扣車，讓洪再騎車離去，直到4天後洪繳過罰單，到派出所要...

台南府會現勘七股光電廠 工地經理與民代口角判不罰

中興電工公司在台南市七股區興建太陽能光電廠被控提前偷跑，現場無圍籬，造成塵土飛揚，且台糖林地還被大舉剷除，議長郭信良去年...

檢握帳冊 大直副所長3貪警收押禁見

檢調偵辦中山警分局包庇色情酒店案，辦案人員掌握業者教戰手冊與電腦內帳兩大事證，認定嘉麗寶酒店透過白手套邱信瑋，行賄大直派...

選前帶團遊陸 南京市台辦出資 里長無罪

去年總統及立委選舉期間，新北市新莊區擔任里長聯誼會主席的中宏里長洪少欽，為支持心中屬意的立法委員候選人，涉安排多名里長、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。