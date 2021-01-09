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僅國小畢業幫製作假牙、工具齊全像診所 法院判刑6個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

蔡姓男子國小畢業，不具任何齒模技術員等資格，私下幫他人製齒模、裝假牙，日前為謝姓男子裝假牙發生消費糾紛，謝憤而提告，檢警在蔡家中搜出活動假牙固定鉗、齒模研磨機等牙科、齒模工具，訊後依非法執行醫療業務罪起訴，嘉義地院判有期徒刑6個月，得易科罰金，可上訴。

起訴書指出，蔡男去年4月間以新臺幣1萬2000元代價，多次前往謝男嘉義市住處，在住處騎樓為謝製作上排牙齒為咬模、試模、印模及裝置假牙等牙醫醫療行為，雙方發生糾紛。

謝向檢察官證稱，蔡承諾製作全口假牙僅需1萬餘元，但需拔牙12顆，自去年4月間開始，在他住處騎樓，每次幫他拔1顆牙，再提供來路不明止痛藥止痛。之後謝前往嘉義市某牙科診所就醫，醫師告知無須拔除12顆牙齒，他才提告，檢察官訊後核發搜索票，到蔡嘉義縣中埔家中搜索。

據了解，蔡男平時就代人製作齒模，警方到他家中扣得活動假牙固定鉗、活動假牙調整鉗、拌刀、拌碗、咬模具、齒模蠟刀、假牙比色板、假牙固定咬合器、蠟片、黏著劑、齒模研磨器具、活動假牙成品、齒模研模機、咬磨粉、醫療台，相關工具有如牙醫診所般齊全。

蔡男審訊時坦承幫謝製作假牙，但堅詞否認拔牙行為，警方也證實未搜到拔牙工具，另謝稱蔡在其住處騎樓拔牙，但該處無任何拔牙設備，亦無法漱口，法官傳訊相關牙醫、診所，都無法證實謝在該段時間被拔牙，因此不採信謝男說法，認為拔牙傷害罪不成立。

法官認定，蔡男月收入約1萬元，國小畢業，執行牙齒製作及安裝假牙等醫療業務，對客戶生命及身體健康造成重大風險，實不足取，惟念犯後坦承犯行，其有重度之肢體障礙，犯罪所得製作假牙費用1萬2000元已返還，依法判刑6個月，得易科罰金。

蔡姓男子國小畢業，不具任何齒模技術員等資格，仍私下幫他人製齒模、裝假牙（示意圖，無關本案）。記者卜敏正／翻攝
蔡姓男子國小畢業，不具任何齒模技術員等資格，仍私下幫他人製齒模、裝假牙（示意圖，無關本案）。記者卜敏正／翻攝

嘉義 牙齒 牙醫

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