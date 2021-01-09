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高雄警員查酒駕未扣車 竟收「保證金」2萬元放水遭送辦

聯合報 / 記者林保光徐白櫻／即時報導

高雄市警林園分局港埔派出所徐姓警員發現洪姓男子酒駕，依法開罰單卻沒扣車，讓洪再騎車離去，直到4天後洪繳過罰單，到派出所要領回「保證金」，警方發覺有異，自檢查出徐涉嫌收「保證金」2萬元，違背職務受賄罪函送高雄地檢署查辦。

據了解，近50歲的徐姓警員約半年前由林園派出所調港埔所，1月1日洪姓男子騎機車到港埔派出所，要領法院寄存文書，徐姓警員見洪騎車到派出所，卻滿身酒味，才對洪酒測，發現酒測值0.2，尚未達公共危險罪標準，便對洪開罰單。

由於道路交通管理處罰條例及道路交通安全規則規定，汽機車駕駛人酒測值達每公升0.15毫克以上，應予扣車，待裁罰程序完成後才能發還車輛。但洪一再稱他工作必須用車，可先繳錢當「抵押」，保證一定會趕緊繳罰單後，到派出所完成領車程序。徐姓警員便以「保證金」名義，涉嫌收洪2萬元，讓洪騎車離去。

直到1月4日，洪持繳過罰單收據，要到派出所完成程序，並要收回2萬元，當時徐姓警員不在派出所，所長發覺程序不對勁，且派出所內也沒扣車，找回徐姓警員了解，立即向分局自檢呈報。徐也馬上將2萬元交還洪。

林園警分局督察組查辦徐姓警員，徐稱是洪要以2萬元當保證金，並無意收賄，警方仍依貪汙治罪條例違背職務受賄罪嫌，將徐函送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市警林園分局港埔派出所自檢，將涉嫌收賄的警員函送法辦。圖／擷自Google maps
高雄市警林園分局港埔派出所自檢，將涉嫌收賄的警員函送法辦。圖／擷自Google maps

罰單 酒測 收賄

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