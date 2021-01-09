男嫌豬腳不夠爛大鬧小吃店 法院裁罰3000元

林姓男子不滿小吃店豬腳不夠軟爛，將餐碗撥落地面、大聲叫囂。法官認為林姓男子藉端滋擾公司行號，裁罰新台幣3000元；經抗告，士院認為林姓男子破壞安寧秩序，駁回抗告確定。

根據台灣士林地方法院裁定書，林姓男子民國109年8月前往台北市一家小吃店買豬腳，不滿豬腳不夠軟爛，將小吃店內餐碗撥落在地，導致餐碗破裂，還大聲要求老闆出面，遭警方依違反社會秩序維護法移送。

士院簡易庭認為林姓男子藉端滋擾公司行號，裁處罰鍰3000元；林姓男子不服提抗告，二審由士院合議庭審理。

林姓男子辯稱沒牙齒，要求店家提供較軟爛豬腳，但店家還是賣他未煮爛豬腳，一時氣憤才毀損餐碗，且已以2000元與店家和解；本案因店家欺騙消費者而起，不應罰他。

合議庭認為林姓男子將餐碗撥落地面及大聲嚷叫，已破壞小吃店安寧秩序；即使林姓男子認為商品不符預期，也應循正當理性方式解決，但林姓男子在小吃店營業時間公然大聲嚷叫、撥落餐碗，超過一般社會大眾觀念容許處理交易糾紛合理方式與範圍。

合議庭認定裁罰3000元尚稱妥適，林姓男子抗告無理由，日前裁定駁回，不得抗告。