台南府會現勘七股光電廠 工地經理與民代口角判不罰

中興電工公司在台南市七股區興建太陽能光電廠被控提前偷跑，現場無圍籬，造成塵土飛揚，且台糖林地還被大舉剷除，議長郭信良去年9月28日偕同副市長趙卿惠及議員現勘，指責業者目無法紀，「請問你哪位？不要那麼兇」工地徐姓經理高分貝回話及內容，被依違反社維法送辦，柳營簡易庭認他僅為表達意見判不罰，期許民代「可以理直氣和、義正辭婉，有事慢慢講」。

徐在警詢時表示，他只是接獲通知前往工地，在場官員雖有提出質問，但是沒有給他說明的機會，他並未在會勘過程做任何阻撓。

法官調閱案發錄影畫面，徐對郭信良等人稱「現在是什麼情況？」、「你哪一位？我不認識你」、「這是怎麼樣？」、「請問你哪位？不要那麼兇」、「不要這樣子罵我」等語。他表示，事前並沒有通知他們當日要會勘，後來接到工地警衛聯擊他才從工務所趕過去，「當時市議會民代很強勢用不佳的語氣質問我，我仍嘗試作說明，但一直被中斷」。

現場證人指出，徐在議長及議員到工地會勘時，回答態度不佳、配合度不好，有些許口角。

柳營簡易庭認為，現場未見徐有何惡意阻擋會勘職務進行的行為，縱他以較為高聲語調或較為不佳態度答話，也僅為表達意見，難以認定徐有何妨礙國家公務員公權力行使，或達妨害公務執行程度而顯然不當言詞。