兩女為一法國男槓上 她遭罵「炮友」冒辦IG報復罪更重

周姓女子不滿法國籍前男友阿爾伯里克與邱姓女子交往，在臉書上以「周喵喵」帳號罵邱女「Bitch（婊子）」、「Slut（蕩婦）」，指她「fucking around（到處與人上床）」是個「fuck buddy（炮友）」。邱女提告，台北地院依散布文字誹謗罪判周女2月得易科罰金之刑。周女上訴，辯稱帳號可能遭盜用，高等法院不採信，駁回定讞。

但除了周女（37歲）罵人外，邱女（39歲）也報復，從2016年12月底至2017年3月間，利用周女的照片申請「Stupidmaomao」、「elisha _stupidcat_evaair」IG帳號，寫下「長榮機師周...A cadet at Eva Airline…sorry being really uneducated . Suck it up .I can't control myself either my boyfriend . 無恥的人始終無恥」字句，反遭周女提告。邱女因違反個人資料保護法，台北地院判她4月徒刑，得易科罰金。

周姓女子2016年10月間到邱女的臉書上以英文留言「Wow …your boyfriend still loves you？Then you should stop fucking around …slut^_^ Oh but I forgot to say ，thanks for thedumplings from your mom…you're quite nice as a fuck buddy：）」，接著再到阿爾伯里克的臉書貼文回應邱女留言，再寫下「Bitch.fucking other people's boyfriend or texting from other people's account are not appropriate .Have some respect OK ：）」。

邱女不甘被罵「婊子、蕩婦、到處與人上床」，認為人格受辱，憤而報警。邱女表示，2016年6、7月間透過表姊夫介紹而認識阿爾伯里克，1、2個月後開始交往；她曾帶媽媽包的水餃給阿爾伯里克，此事除了對方和媽媽外，沒有其他人知道，但後來卻發現在網路上遭咒罵。

邱女說，當時阿爾伯里克追求她，男方說「『周喵喵』有一點發瘋」，一直在找他，但因有文件在周女那邊，「無法斷開關係」。

周女一審被判有罪，她上訴稱沒看過邱女提出的證據，臉書上也沒查到這些文章，認為帳號可能遭盜用。不過高等法院認為「周喵喵」留言時，周女還與阿爾伯里克同居，男方收到水餃一事也可能告訴她，而這些貼文明顯是衝著邱女和阿爾伯里克的交往而來，難以想像會有其他人需要盜用「周喵喵」帳號來罵人婊子、蕩婦、炮友。

高院認為周女犯刑法公然侮辱、加重誹謗罪，應依加重誹謗罪論處，一審判決妥適，她上訴無理由，因此駁回。