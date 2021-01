兩女為一法國男槓上 她遭罵「炮友」冒辦IG報復罪更重

周姓女子不滿法國籍前男友阿爾伯里克與邱姓女子交往,在臉書上以「周喵喵」帳號罵邱女「Bitch(婊子)」、「Slut(蕩婦)」,指她「fucking around(到處與人上床)」是個「fuck buddy(炮友)」。邱女提告,台北地院依散布文字誹謗罪判周女2月得易科罰金之刑。周女上訴,辯稱帳號可能遭盜用,高等法院不採信,駁回定讞。

但除了周女(37歲)罵人外,邱女(39歲)也報復,從2016年12月底至2017年3月間,利用周女的照片申請「Stupidmaomao」、「elisha _stupidcat_evaair」IG帳號,寫下「長榮機師周...A cadet at Eva Airline…sorry being really uneducated . Suck it up .I can't control myself either my boyfriend . 無恥的人始終無恥」字句,反遭周女提告。邱女因違反個人資料保護法,台北地院判她4月徒刑,得易科罰金。

周姓女子2016年10月間到邱女的臉書上以英文留言「Wow …your boyfriend still loves you?Then you should stop fucking around …slut^_^ Oh but I forgot to say ,thanks for thedumplings from your mom…you're quite nice as a fuck buddy:)」,接著再到阿爾伯里克的臉書貼文回應邱女留言,再寫下「Bitch.fucking other people's boyfriend or texting from other people's account are not appropriate .Have some respect OK :)」。

邱女不甘被罵「婊子、蕩婦、到處與人上床」,認為人格受辱,憤而報警。邱女表示,2016年6、7月間透過表姊夫介紹而認識阿爾伯里克,1、2個月後開始交往;她曾帶媽媽包的水餃給阿爾伯里克,此事除了對方和媽媽外,沒有其他人知道,但後來卻發現在網路上遭咒罵。

邱女說,當時阿爾伯里克追求她,男方說「『周喵喵』有一點發瘋」,一直在找他,但因有文件在周女那邊,「無法斷開關係」。

周女一審被判有罪,她上訴稱沒看過邱女提出的證據,臉書上也沒查到這些文章,認為帳號可能遭盜用。不過高等法院認為「周喵喵」留言時,周女還與阿爾伯里克同居,男方收到水餃一事也可能告訴她,而這些貼文明顯是衝著邱女和阿爾伯里克的交往而來,難以想像會有其他人需要盜用「周喵喵」帳號來罵人婊子、蕩婦、炮友。

高院認為周女犯刑法公然侮辱、加重誹謗罪,應依加重誹謗罪論處,一審判決妥適,她上訴無理由,因此駁回。