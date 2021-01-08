港警大搜捕民主派律師 全律師發聲明譴責濫權

港警6日以涉嫌違反港版國安法為由，大動作搜捕53名泛民派人士，引起國際社會關切。圖為香港區議員岑敖暉（左二）6日被警員帶走。路透社

任職於何謝韋律師事務所的美國籍律師關尚義（John Clancey）與其他52名民主派人士，因涉嫌「顛覆國家政權」、違反香港國安法，遭港警逮捕。全國律師聯合會今發表聲明，嚴正譴責港府濫權。

全律會表示，就在為12港人辯護的盧思位律師和任全牛律師遭中國政府威脅吊銷律師執照後，香港政府於1月6日大舉搜捕民主派人士，目前已知有53人被捕，包括美籍人權律師關尚義（John Clancey），及其所屬的「何謝韋律師事務所」同時遭到搜索。

香港政府表示渠等被捕理由，是他們欲經初選取得立法會過半席次，再行使否決權迫使特首下台，構成干擾、阻撓、破壞香港政府依法履行職能之顛覆國家政權罪，對此深感震驚及遺憾。

第一、香港基本法第26條保障香港人民選舉權及被選舉權；適用於香港公民與政治權利公約第25條及香港人權法案條例第21條亦同時保障香港人民參政權，而民主國家政黨為求勝選而先舉行初選，此乃再正常不過之情亦屬被選舉權及參政權正當行使，香港政府此舉已明顯侵犯香港人民基本權利，此並經聯合國人權高級專員辦公室於其1月7日聲明中指明。

第二、若香港法律本即容許民意代表機關行使否決權，民意代表機關基於人民授權行使或意圖行使其法定職權如何會顛覆國家政權，實讓人難以理解，若持與執政者不同意見並加以問責即構成顛覆國家政權罪，是屬極權國家而非民主法治國家無疑。

第三、基上，嚴正譴責香港政府濫用國家安全法、罔顧香港人民基本權利，並聲援被濫權抓捕的律師及其他人士，期盼他們盡快全部獲釋，亦同時呼籲台灣朝野在香港情勢日趨嚴峻情況下，應持續關心香港民主法治狀況，並給予支持及必要協助。