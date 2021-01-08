竹縣LED採購案涉貪瀆 峨眉鄉長等3人准押禁見

新竹縣部分鄉鎮公元2018年執行「落日計畫」LED燈採購，竹東鎮及峨眉鄉公務人員疑涉貪瀆。檢方訊後7人遭聲押，其中，峨眉鄉長王增忠、竹東鎮代會主席陳昌平今天准押禁見。

新竹地檢署今天表示，偵辦竹東鎮公所、峨眉鄉公所辦LED路燈汰換採購案，有公務員疑涉貪瀆。昨天指揮法務部廉政署廉政官等人，前往搜索約20處地點，通知被告、證人共26人到案說明。

經檢廉專案小組漏夜偵訊，認為王增忠、陳昌平與峨眉鄉公所魏姓課長，與江姓、徐姓、林姓、胡姓等業者一共7人違反貪污治罪條例對於職務上行為、受賄及違反商業會計法。

檢方以7人罪嫌重大有串證、滅證、逃亡之虞，今天向新竹地方法院聲請羈押並禁見。其中，王增忠、陳昌平與峨眉鄉公所魏姓課長等3人准押禁見；4名業者部分是否裁押，法院正審理中。另外，其餘6名被告均諭知各以新台幣10萬元交保，全案現正持續偵辦。