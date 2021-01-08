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中山分局包庇色情搜索6次 又3警1業者羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

檢調偵辦台北市警中山分局官警包庇色情案，昨天展開第6波偵查，兵分8路搜索員警及業者，訊後聲押員警陳彥安、涂維廉，停職中的員警吳翊銘、酒店業者邱信瑋共4人，台北地院審理，今天裁定4人全部羈押禁見。

中山分局中山一派出所集體包庇色情案源自2017年間，檢方指揮移民署先查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、大陸女子來台賣淫，繼續查出「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者涉嫌行賄員警。

去年10月28日，檢調查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華2人自2013年至2017年按月向轄區的「888卡拉OK」、「嘉麗寶」等酒店業者索賄上百萬，接受喝花酒招待包庇業者經營色情，聲押陳、林及酒店業者獲准。

檢調追查再發現，「嘉麗寶」集團酒店店長邱信瑋、趴車小弟張矩豪、朱永智涉嫌自2011年3月起到2018年5月，向中山分局中山一派出所第9、19警勤區員警以每月6萬元代價行賄，逢三節另加碼3萬元賄款。

檢調昨天展開全案第6波搜索、約談，將涉案官商約談到案，由於涉案員警否認收賄，蒐證帳證等事證顯示與員警的供述不符，專案檢察官林錦鴻認為員警涉案嫌疑重大、有串滅證之虞，對3名員警、1名業者祭聲請羈押禁見強制處分。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

酒店 移民署 收賄

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